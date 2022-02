La serie televisiva pomeridiana di Rai 1 intitolata Il Paradiso delle Signore, continua la propria messa in onda. Nel corso della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 9 febbraio 2022 dalle ore 15:55, Dante Romagnoli (Luca Bastianello) vorrà diventare il nuovo proprietario del negozio più lussuoso di Milano a qualsiasi costo: l’uomo quindi punterà a prendere il posto di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Spoiler Il Paradiso delle signore, del 9 febbraio: Agnese e Salvatore si schierano dalla parte di Sandro

Le anticipazioni del 103° episodio della soap opera che i telespettatori vedranno mercoledì 9 febbraio, dicono che Salvatore (Emanuel Caserio) e la madre Agnese (Antonella Attili) si schiereranno dalla parte di Sandro (Luca Capuano) sostenendo fermamente la causa dell’uomo: nonostante l’opposizione dei propri familiari Tina (Neva Leoni) rimarrà ferma sulla propria posizione, visto che non vorrà saperne di riavere al suo fianco il discografico chr alcuni anni prima aveva sposato.

Nel contempo la giovane Amato farà una scoperta per niente piacevole, poiché apprenderà di non essere la prescelta per recitare nel musicarello di Brivio (Sebastiano Gavasso).

Flora accetta la proposta di Marco, Stefania si accorge del nervosismo di Gemma

Intanto Flora (Lucrezia Massari) prenderà una decisione del tutto inaspettata, dopo la proposta ricevuta da Marco (Moisé Curia) per salvare la reputazione della zia Adelaide (Vanessa Gravina): in particolare la stilista del lussuoso magazzino di Milano accetterà di testimoniare in favore dei Guarnieri in commissariato, anche se sarà consapevole che agendo in tale maniera finirà per screditare l’immagine del proprio defunto padre Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Successivamente a Stefania (Grace Ambrose) non passerà di certo inosservato l’evidente nervosismo della sorellastra Gemma (Gaia Bavaro).

Per concludere l’affare con gli americani non si concretizzerà nonostante tutti gli sforzi fatti da Dante per portare a termine la propria vendetta contro Vittorio: dopo il fallimento di tale trattativa Romagnoli non demorderà affatto, dato che sarà determinato a raggiungere un altro dei suoi obiettivi da quando è tornato nel capoluogo lombardo: nello specifico il cugino di Fiorenza (Greta Oldoni) sarà deciso a sottrarre il Paradiso a Umberto e al direttore Conti.