Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno avuto l'ennesima discussione al GFVip. Il 32enne ligure ha rimproverato la fidanzata di non dargli le giuste attenzioni, tanto da rivelare di non volere più perdere tempo con una donna che non cucina per lui. Dal canto suo, l'ex tronista di Uomini e Donne ha invitato Alessandro ad essere più obbiettivo.

Lo sfogo di Alessandro

Nella giornata di sabato 26 febbraio, c'è stato un nuovo litigio tra Alessandro e Sophie. I due "vipponi" avevano già iniziato la giornata con il piede sbagliato. All'ora di pranzo, il 32enne aveva lamentato le scarse attenzioni della sua fidanzata.

Come riferito dal gieffino, Codegoni prima gli aveva promesso di preparargli il pranzo ma poi non lo ha fatto.

La sera, dopo l'arrivo della spesa per festeggiare il "party di Carnevale", la coppia è tornata a punzecchiarsi a vicenda. In particolare, Basciano è tornata sulla questione del pranzo mai arrivato. Deluso per non avere ricevuto le attenzioni della sua compagna, il diretto interessato ha sbottato: "Io non sto con una persona che non cucina per me".

La replica dell'ex tronista

In seguito al rimprovero del fidanzato, Sophie ha fornito la sua versione dei fatti. La 19enne milanese in primis, ha fatto notare a Basciano che in una coppia i ruoli devono essere uguali: non esiste che la donna debba fare di più dell'uomo.

Poi, stizzita la diretta interessata ha minacciato il coinquilino di non cucinargli mai più una pietanza: "Dice che io non gli cucino da un mese. Sii obbiettivo, perché io cucino sempre per te".

La gieffina ha precisato che il fidanzato vuole vedere solamente ciò che gli fa più comodo. Di fronte all'atteggiamento di Alessandro, Codegoni ha perso la pazienza: "Non cucinerò mai più niente per te".

La coppia cerca un chiarimento

Nella giornata di domenica 27 febbraio, Sophie e Alessandro hanno cercato un chiarimento. La coppia mentre si trovava in sauna ha commentato gli ultimi litigi. Nel dettaglio, Basciano ha sostenuto di non tollerare alcuni atteggiamenti della 19enne milanese: "Ti apprezzo, ma ci sono delle cose su cui ci possiamo lavorare sopra".

Secondo l'ex tronista di Uomini e Donne, in amore non esiste un controllo e determinati atteggiamenti accadono senza volerli. Poi, Sophie ha ammesso di sentire il suo fidanzato freddo e distaccato rispetto a qualche giorno prima. A tal proposito il 32enne ha ribadito il suo amore, ma è rimasto fermo sulla sua posizione augurandosi che presto le loro divergenze possano diventare solo un lontano ricordo.

L'ennesimo confronto di coppia è terminato con baci, abbracci e una riconciliazione all'apparenza decisa.