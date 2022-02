Le tensioni tra Alessandro e Sophie nella casa del GF Vip continuano ad essere all'ordine del giorno e, in queste ultime ore, l'ex tentatore ha sbottato contro la sua fidanzata per quella che considererebbe una mancanza di rispetto.

Sophie Codegoni si sarebbe rifiutata di preparare la cena per il suo fidanzato: un gesto che lo ha mandato in tilt, al punto da sbottare e ammettere di non voler stare con una persona che non si prenderebbe cura di lui, preparandogli anche il cibo.

Alessandro attacca Sophie e scoppia la lite al GF Vip 6

Nel dettaglio, le liti tra Sophie e Alessandro continuano ad essere all'ordine del giorno all'interno della casa del GF Vip e, anche in queste ultime ore, i due protagonisti della sesta edizione si sono ritrovati ai ferri corti.

Tra Alessandro e l'ex tronista di Uomini e donne è nata così l'ennesima discussione, dopo che la ragazza si è rifiutata di preparagli la cena.

A quanto pare, Sophie sarebbe venuta meno alla promessa che gli aveva fatto di preparare il cibo e, risentita dal richiamo di Alessandro, ha detto che non lo avrebbe fatto mai più.

Alessandro spiazza Sophie: 'Non sto con chi non cucina per me'

Immediata la reazione di Alessandro che, infastidito da questo modo di fare della sua fidanzata, si è lasciato andare ad una provocazione che non è passata inosservata sia in casa che tra i fan social che seguono e commentano le vicende dei concorrenti di questo GF Vip.

"Io non sto con una persona che non cucina per me!", ha sbottato Alessandro Basciano infastidito dal modo di fare della sua fidanzata e lasciandosi andare a questa dichiarazione decisamente poco carina.

Ma Alessandro ha ammesso di essere adirato nei confronti della sua fidanzata anche per tutta una serie di atteggiamenti, che ha avuto modo di vedere nel corso degli ultimi giorni, e che non gli sarebbero piaciuti affatto.

'Non ti comporti bene', Alessandro punta il dito contro la fidanzata al Grande Fratello Vip 6

"Sinceramente di stare con una persona che non si comporta bene...preferisco starmene da solo", ha sentenziato Alessandro Basciano che si è ritrovato così a dare l'ennesimo ultimatum all'ex tronista di Uomini e donne, con la quale in questi mesi ha provato a costruire una relazione all'interno della casa del GF Vip.

Insomma l'ennesimo momento di tensione tra i due giovani fidanzati che in queste ultime settimane sembravano essere riusciti a trovare un punto di incontro.

Cosa accadrà a questo punto? Torneranno ad andare d'amore e d'accordo come ai vecchi tempi oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime e ormai ultime settimane di messa in onda di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.