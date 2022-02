Tra Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo è arrivato il chiarimento al GFVip. Scendendo nel dettaglio, l'ex primadonna del Bagaglino ha rivelato di averla giudicata duramente solamente perché in passato è stata protagonista di un episodio analogo a quello che ha coinvolto Delia Duran. Dunque, la 52enne ha fatto sapere di essersi sempre schierata dalla parte di chi subisce.

Nathaly fa pace con Sorge

Domenica 13 febbraio, Nathaly si è offerta di fare un massaggio rilassante a Soleil. Di conseguenza, le due gieffine hanno avuto modo di chiacchierare. In particolare, Caldonazzo si è scusata per i giudizi a caldo espressi sulla 27enne italo-americana: "Mi dispiace".

La diretta interessata ha rivelato di avere sparato a zero sulla coinquilina per un motivo ben preciso: "In passato ho subito una cosa come quella di Delia".

Per questo motivo la 52enne tende a stare sempre dalla parte di chi subisce. La gieffina ha spiegato alla coinquilina che l'amicizia-speciale intrapresa da Alex Belli e Soleil non le dava fastidio. Tuttavia, Caldonazzo ha criticato Soleil per l'atteggiamento avuto con la modella sudamericana: "Non mi era piaciuto che tu continuavi ad attaccare Delia".

Il commento su Alex e Delia

Dopo avere chiesto a Soleil di scusarla per le parole dette in confessionale, Caldonazzo ha espresso un giudizio sulla relazione di Delia con Alex. Secondo la showgirl, i due presto torneranno insieme.

Tuttavia, la 52enne è convinta che non dureranno a lungo: "Se ha fatto tutto questo in un momento che andava tutto bene, pensa se era in crisi..." La gieffina ha sostenuto che se Delia dovesse incontrare un uomo che le dimostri davvero di amarla, la storia con Belli potrebbe giungere al capolinea in modo definitivo: "Queste cose si pagano".

Duran ha spronato l'amica a chiarire con Soleil

Perché Caldonazzo ha avuto un cambio di rotta su Soleil? Nei giorni scorsi, Nathaly si è ritrovata a parlare con Delia Duran. Quest'ultima ha spiegato di non avere mai avuto nulla contro l'influencer. Una volta compreso meglio il triangolo amoroso di cui sono state protagoniste, la modella sudamericana ha deposto l'ascia di guerra.

Nonostante tutto, la 33enne ha affermato che non potrà mai essere amica di Sorge.

A quel punto Nathaly si è detta dispiaciuta per i giudizi espressi su Soleil. Nel dettaglio, la gieffina ha riconosciuto di avere utilizzato termini forti: "Mi sta anche simpatica. Quando ci parli, ci parli bene". Inoltre, la diretta interessata ha rivelato alla coinquilina di essere stata anche lei con un uomo sposato: "Non si fa". Dunque, su consiglio di Duran, Caldonazzo ha deciso di chiarire la sua posizione con Soleil.