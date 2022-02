Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nelle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. Infatti, Franco sarà affascinato dalla vicinanza con Katia, mentre Mariella nasconderà un segreto a Guido. Nel frattempo, Patrizio fantasticherà pensando al futuro, invece Chiara verrà manipolata da Roberto.

Un posto al sole, anticipazioni al 25/2: Franco e Katia si allontanano

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Franco sarà combattuto sul da farsi.

Infatti, la partenza di sua moglie Angela per la Sicilia e il ritorno a Napoli della sua ex Katia, hanno destabilizzato Boschi. Infatti, nelle puntate che verranno trasmesse in televisione dal 21 al 25 febbraio, il papà di Bianca sarà preoccupato per il suo avvicinamento emotivo con la mamma di Nunzio. Pertanto, gli ex coniugi decideranno di allontanarsi, per il loro bene.

Un posto al sole, puntate al 25/2: Mariella nasconde un segreto a Guido

Nel frattempo, ci sarà spazio per le vicende di altri protagonisti di Un posto al sole. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Mariella nasconderà un segreto a suo marito Guido. Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 25 febbraio, infatti, la signora Del Bue non dirà qualcosa al consorte, ma le indiscrezioni trapelate non indicano cosa non vorrà fare sapere al vigile.

L’unica cosa certa, al momento, è che il papà di Vittorio impazzirà per essere all’oscuro del dettaglio che sua moglie non gli vorrà rivelare.

Un posto al sole, episodi al 25 febbraio: Patrizio pensa al futuro, Chiara manipolata da Roberto

Inoltre, nelle puntate della soap partenopea che verranno trasmesse fino al 25 febbraio verranno raccontate le vicende di Patrizio e Chiara.

Nel dettaglio, il figlio di Raffaele, dopo essere rientrato a Napoli, inizierà a pensare al suo futuro e immaginerà a cosa potrebbe fare nella sua vita. Il giovane Giordano, infatti, dopo la sua esperienza all'estero, sognerà come potrebbe proseguire la sua vita. A tal proposito, il figlio della dottoressa Bruni desidererà lavorare in Europa e non continuare la sua esperienza professionale a Caffè Vulcano.

Nel frattempo, Chiara verrà manipolata da Roberto Ferri. Il papà di Filippo avrà importanti mire, perché vorrà prendere il controllo del Gruppo Petrone e sarà disposto a tutto pur di riuscire nel suo intento. Non resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole, per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.