Nella giornata di mercoledì 23 febbraio, al GFVip scoppiato il "Caldonazzo-gate". Jessica Selassié in lacrime ha raccontato a Miriana Trevisan e Sophie Codegoni di una frase bruttissima pronunciata da Nathaly Caldonazzo. Tutte le volte che i "vipponi" si sono ritrovati a parlare dell'accaduto, però, la regia ha cambiato l'inquadratura. Caldonazzo dopo essere uscita dal confessionale, ha spiegato ai suoi compagni d'avventura di non parlare più di quell'episodio.

L'accaduto

Per capire cosa sta accadendo nella casa più spiata d'Italia, bisogna fare un passo indietro.

Nella giornata di mercoledì 23 febbraio, Jessica sconvolta ha dato adito ad uno sfogo con Miriana e Sophie. La Principessa ha parlato di una frase bruttissima e di un episodio gravissimo.

Nel commentare, la diretta interessata ha affermato: "Ma si rende conto?". Jessica ha chiesto alle coinquiline di immaginare che cos'abbia vissuto sulla sua pelle. Nonostante i "vipponi" si siano espressi sull'argomento, la regia ha sempre cambiato l'inquadratura per censurare l'episodio.

Nathaly fa mea culpa

Per diverse ore, i telespettatori della diretta h24 del GFVip, Nathaly è sparita dalle inquadrature del Reality Show. Solamente nel pomeriggio di ieri, la diretta interessata è tornata nelle scene durante la rubrica radio con Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro.

A tal proposito, Caldonazzo ha riportato una richiesta giunta dagli autori: "Vi prego, mi hanno chiesto proprio di non parlare".

Tuttavia, la 52enne romana si è accorta di avere esagerato perché in preda ad uno scatto di rabbia. Mentre Antonio Medugno ha insinuato che i concorrenti stiano creando un caso inutile, Nathaly ha fatto mea culpa: "Ma ieri come ho sbroccato?" La gieffina si è augurata che non vengano mandate in onda le immagini del suo scatto di rabbia, soprattutto per le parole che ha pronunciato.

Caldonazzo ha ammesso che quando perde le staffe non riesce ad avere un controllo su sé stessa, anche se riconosce di avere sbagliato: "Mi dispiace, perché non ci ho visto più e ho esagerato. Ho trasceso veramente di brutto, una caduta di stile".

La reazione dei 'vipponi'

Nonostante nella casa sia stato imposto il silenzio sul "Caldonazzo-gate", Basciano ha riportato la frase di Nathaly a Soleil Sorge.

La influencer italo-americana stupita per l'accaduto ha commentato: "Penso di non aver mai sentito una frase così brutta". Barù ha precisato che se non verrà presa una posizione dagli autori, lui non starà in silenzio: "Se non esce, prendo una posizione io. Zero tolleranza". Sophie Codegoni invece, ha ipotizzato una squalifica della 52enne romano.

Al momento non è chiaro che cosa sia accaduto. Secondo alcuni utenti del web, Nathaly Caldonazzo potrebbe avere insultato il papà di Jessica Selassié, potrebbe avere menzionato la politica oppure potrebbe avere rivolto delle pesanti offese alla coinquilina.