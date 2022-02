Nathaly Caldonazzo è finita al centro del clamore mediatico. In queste ore, i telespettatori del GFVip 6 si stanno chiedendo cos'abbia detto la showgirl di tanto grave da fare scoppiare in lacrime Jessica Selassié. A quanto pare, le affermazioni della 52enne romana non devono uscire sul piccolo schermo visto che lo sfogo della Principessa è stato "censurato" dalla regia.

L'accaduto

Tra Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo non sembra scorrere buon sangue. Nelle precedenti settimane, le due coinquiline hanno avuto uno scontro al vetriolo. Ad un giorno dalla messa in onda della 44^ puntata del GFVip, però, tra le due sarebbe accaduta un'altra cosa.

La Principessa, parlando con Miriana Trevisan Trevisan e Sophie Codegoni, ha parlato di una cosa gravissima.

Poi, la 26enne ha aggiunto: "Una roba schifosa". A tal proposito, Jessica si è augurata che nel televoto tra Davide, Katia e Nathaly esca proprio quest'ultimo. Nel proseguo del discorso, la diretta interessata ha aggiunto ulteriori dettagli sull'episodio incriminato: "Ha detto una cosa gravissima". La gieffina ha spiegato di avere vissuto una vita con il papà iscritto al partito radicale. Per questo la Principessa ha fatto notare alle coinquiline di immaginare quello che ha vissuto.

Prima di concludere, la più grande delle sorelle Selassié ha confidato di volere chiedere a Caldonazzo perché abbia fatto un'affermazione simile.

Infine, Jessica ha tagliato corto: "Ma si rende conto?"

Sophie e Miriana intervengono

Mentre Jessica raccontava l'accaduto, è scoppiata in lacrime. La stessa Miriana Trevisan ha sostenuto che le parole pronunciate dalla coinquilina siano davvero gravi. Sophie Codegoni invece, ha parlato di presunta squalifica per Caldonazzo. A detta della 19enne milanese, non si potrebbe passare sopra a certe affermazioni.

Al momento non è chiaro che cos'abbia detto Nathaly. Come notato dai telespettatori della diretta h24, la regia tutte le volte che Jessica, Miriana e Sophie hanno toccato l'argomento si è preferito spostare l'inquadratura su altre zone della casa di Cinecittà. Insomma, i telespettatori del Reality Show hanno pensato ad una sorta di censura.

Non è chiaro se l'accaduto verrà o meno trattato nella puntata di giovedì 24 febbraio.

Il commento di alcuni telespettatori

Su Twitter, alcuni telespettatori del GFVip hanno chiesto chiarezza. Un utente ha fatto notare che censurando la questione, si ingigantisce solamente l'accaduto. Un altro utente ha fatto notare che nessuno è riuscito a capire che cosa abbia detto Nathaly da far scoppiare in lacrime Jessica Selassié. Altri utenti hanno ribadito che Alessandro Basciano è finito in nomination d'ufficio ingiustamente.

Infine, c'è anche chi ha insinuato che la redazione stia "proteggendo" Caldonazzo.