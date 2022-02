Si chiude la settimana di programmazione con la puntata Il Paradiso delle Signore 6 di venerdì 25 febbraio 2022 in onda su Rai 1 alle 15:55 e on demand su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche di tutti gli episodi. Puntata decisamente da non perdere, visto che farà da spartiacque per le prossime trame. Adelaide è tornata a Milano, pronta ad affrontare le sue responsabilità. Del resto, ha la strada spianata dalla deposizione di Flora, che ha accettato di parlare a suo favore anche se ha dovuto screditare l'immagine di Achille. A casa Colombo c'è aria di tensione.

Ezio corre da Gloria per dirle una cosa molto importante.

Il Paradiso delle Signore 6 puntata 115 venerdì 25 febbraio 2022

Dante e Beatrice sono ormai una coppia, hanno passato la notte insieme. La loro complicità non passa inosservata agli occhi di Vittorio, che si rende conto di esserne geloso. Conti sta tornando a provare qualcosa per la cognata? Se così fosse, Dante ne sarebbe senza dubbio contento, deciso come è a rovinarlo sia sul piano professionale che personale.

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore di venerdì 24 febbraio raccontano poi che Anna maturerà la decisione di trasferirsi a Milano con la piccola Irene, che è stata accolta da tutti con tanto affetto. Ormai, la ex Venere sa che la sua vita sarà con Salvatore, l'uomo che l'ha resa di nuovo felice dopo così tanto tempo.

Umberto messo al tappeto da Dante

Non sarà una giornata facile per il commendatore. Dante ha un asso nella manica. Lui e Fiorenza hanno tra le loro mani la lettera che Umberto ha scritto a Flora, che contiene informazioni chiave per poterlo incastrare. La situazione si complica dopo che Adelaide tornerà vincente dall'interrogatorio sul caso Ravasi.

La sua deposizione ha convinto gli inquirenti: il caso è chiuso. Peccato che potrebbe riaprirsi - e con esiti infausti - se Dante consegnasse la lettera alla polizia. Sarà così che Romagnoli procederà a ricattare Umberto, costretto alla resa.

Gloria davanti alla verità, Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Ezio non può nascondere a Gloria una verità così importante.

Ha saputo che Veronica si è sacrificata per coprire la figlia e l'ha anche accusata di aver compiuto un gesto vile. Si sente in colpa.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 25 febbraio 2022, Ezio andrà da Gloria e per dirle che a scrivere la lettera che l'ha fatta tanto soffrire non è stata Veronica, ma Gemma. Come reagirà la bella Moreau?

Intanto, Tina inizia a pensare a quanto sia bello diventare mamma. Il tempo passato accanto alla piccola Irene le ha fatto aprire gli occhi e le ha scaldato il cuore e così pensa a una famiglia tutta sua.