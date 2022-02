Tensione nella casa del GF Vip dopo la puntata serale di lunedì 14 febbraio. Alex Belli è ritornato nell'abitazione di Cinecittà e, ovviamente, è stato al centro dell'attenzione per il suo tormentato rapporto con Delia Duran.

Tra i due c'è stato un acceso confronto subito dopo la diretta e l'attore non ha gradito alcune esternazioni di Delia, tali da fargli perdere le staffe. Occhi puntati anche su Manila e Katia che, questa volta, si sono ritrovate davvero ai ferri corti.

Alex Belli sbotta contro Delia al GF Vip: caos nella notte dopo la puntata

Nel dettaglio, il ritorno in casa di Alex Belli non ha fatto fare i salti di gioia a Delia Duran.

La modelle venezuelana, infatti, non ha gradito moltissimo la presenza di suo marito in casa e, subito dopo la puntata i due sono stati protagonisti di un primo accesissimo confronto che non è passato inosservato.

Tra Alex e Delia è scoppiato il caos soprattutto dopo alcune affermazioni della modella che hanno mandato in tilt l'attore.

Delia, infatti, ha rinnegato il matrimonio che i due hanno tanto sbandierato nel corso di questi mesi, quasi a voler sottolineare il fatto che non avesse valore.

Delia rinnega il matrimonio con Alex e lui perde le staffe al GF Vip

La reazione di Belli non è stata delle migliori ed ha prontamente sbottato nei confronti di sua moglie, tanto da perdere le staffe.

"Vabbè non siamo sposati e allora se quella preghiera li per te non vale niente, mi fai davvero girare i co...", ha sbottato Alex durante il confronto con sua moglie, perdendo le staffe e andando via in maniera brusca.

Insomma un primo confronto tutt'altro che pacifico quello che c'è stato tra Alex e Delia nella prima notte che hanno vissuto assieme all'interno della casa del GF Vip.

E chissà cosa succederà a questo punto, nel corso delle prossime giornate, quando sarà "inclusa" anche Soleil Sorge in queste diatribe.

Nervi tesi tra Katia e Manila dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6: le due ai ferri corti

E poi ancora, subito dopo la puntata del GF Vip, ci sono stati dei momenti di tensione anche tra Manila e Katia Ricciarelli.

Le due amiche si sono ritrovate ai ferri corti e, questa volta, è stata l'ex Miss Italia a perdere le staffe nei confronti della cantante lirica, non gradendo alcune sue affermazioni.

"Io l'elemosina non te l'ho mai fatta. Mi dispiace che tu l'abbia detto in quel video", ha sbottato Manila contro Katia Ricciarelli dopo aver visto un filmato in cui sparlava di lei.

"Io sono molto contenta delle mie decisioni, perché tu hai detto sono una donna felice, contenta ed ho un lavoro che amo", ha sentenziato Katia che ha così replicato all'ex Miss Italia.