A differenza degli altri anni, la casa del GFVip è spesso apparsa disordinata e sporca. Nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio, Davide Silvestri ha commentato in modo negativo il disordine di Soleil Sorge e a far eco alle sue parole ci ha pensato Barù: secondo il quale la influencer italo-americana sarebbe poco propensa alle pulizie domestiche.

La stoccata del gieffino

Davide condivide la stanza con Soleil da quando ha varcato la porta rossa. Parlando con Barù, l’ex attore di Capri si è ritrovato a commentare il disordine che regna nella sua camera da letto.

Il diretto interessato ha affermato: “Mamma mia, è proprio scoordinata”. Come spiegato da Silvestri, spesso la coinquilina avrebbe il vizio di lasciare la porta della stanza spalancata: “Fa un casino”. Secondo Davide, anche Sophie Codegoni sarebbe molto disordinata e poco propensa all’aiuto delle faccende domestiche.

A rincarare la dose su Sorge, ci ha pensato il food blogger: “È proprio sporca, una donna sporca”. Non è la prima volta che il nobile si lamenta della sporcizia e del disordine che c’è in casa. Durante la 40ª puntata del GFVip, Barù aveva confidato a Signorini di aver sognato che nella casa ci fosse un bagno pulito. Ma non solo, il gieffino aveva deciso di nominare Antonio Medugno per avere lasciato la tavoletta del water sporca.

Accuse prontamente respinte dal tiktoker campano.

Soleil ‘accusata’ di essere poco collaborativa nelle faccende domestiche

Nel corso della sesta edizione del GFVip, i concorrenti sono stati spesso rimproverati dagli autori del programma. Per spronare i “vipponi” a mantenere la casa di Cinecittà più pulita e ordinata, gli autori hanno decurtato il budget della spesa settimanale.

A quanto pare, però, i vari provvedimenti si sono sempre resi vani.

In più occasioni, Manila Nazzaro ha rimproverato Soleil di non avere lavato le stoviglie in cinque mesi di “reclusione”. Delia Duran invece ha accusato Soleil di essere andata in bagno e di non avere tirato lo sciacquone del water.

I commenti del web

In effetti, non è la prima volta che Soleil Sorge viene accusata di essere disordinata.

Ma non solo, alcuni utenti di Twitter hanno insinuato che la influencer dedichi poco tempo alla sua igiene personale. A gettare benzina sul fuoco, ci ha pensato l’ex gieffina Clarissa Selassié. A detta della principessa, la puzza di ascelle all’interno del GFVip sarebbe il male minore. Secondo quanto riferito dalla 19enne, all’interno del Reality Show ci sarebbero persone con piedi sporchi, gente con capelli non lavati a lungo tanto da averli oleosi e persone con l’alito cattivo anche dopo avere lavato i denti tre volte al giorno.