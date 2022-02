Lunedì 14 febbraio ritorna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 su Canale 5. Le anticipazioni di questa nuova puntata serale, in programma dalle 21:40 circa, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena.

Non solo è prevista una nuova eliminazione, ma ci sarà anche il ritorno di uno dei personaggi più controversi e discussi di questa sesta edizione: Alex Belli.

Prevista una nuova eliminazione: anticipazioni Grande Fratello Vip del 14 febbraio

Nel dettaglio le anticipazioni riguardanti la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, in programma lunedì 14 febbraio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una nuova eliminazione.

Infatti Antonio e Gianluca saranno a rischio eliminazione insieme a Kabir Bedi.

Uno dei tre dovrà dire addio per sempre alla casa più spiata d'Italia e anche al sogno di poter accedere alla finalissima di questa sesta edizione, in programma il prossimo 14 marzo.

A decidere le sorti dei tre concorrenti a rischio ci penserà il pubblico da casa attraverso il televoto.

Confermato il ritorno di Alex Belli al GF Vip

Non è finita qui, perché le anticipazioni sulla nuova puntata del GF Vip 6 del 14 febbraio rivelano che ci sarà spazio anche per un clamoroso ritorno in scena, che non passerà affatto inosservato.

Alex Belli, dopo aver accettato di mettersi in quarantena per poter tornare di nuovo all'interno della casa di Cinecittà, è pronto a rimettersi in gioco.

L'attore entrerà in casa e la sua presenza persisterà per diversi giorni. Alex sarà una sorta di guest star di questa seconda parte del reality show Mediaset e sarà al centro dell'attenzione per la sua tormentata vicenda sentimentale che lo vede coinvolto con Soleil Sorge e Delia Duran.

L'attore, infatti, avrà modo di confrontarsi con sua moglie, dopo che quest'ultima ha più volte ammesso di voler voltare pagina e mettere la parola fine al loro matrimonio, in quanto si è sentita fortemente ferita e delusa dall'atteggiamento di suo marito.

Alex ritrova Delia e Soleil: anticipazioni GF Vip del 14 febbraio

Al tempo stesso Alex Belli avrà modo di avere dei chiarimenti con Soleil Sorge, ma anche con tutti gli altri concorrenti di questa sesta edizione, che hanno accusato l'attore di aver messo in atto un "teatrino" per far si che si parlasse di lui. Alcuni ex concorrenti non hanno gradito il ritorno dell'attore nella casa, per esempio Aldo Montano ha definito il ritorno di Belli "stomachevole".

Cosa succederà a questo punto? Quali saranno le reazioni che provocherà questo rientro in casa di Belli? La risposta nel corso della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip in programma lunedì 14 febbraio su Canale 5.

Intanto, a partire dalla prossima settimana, ritornerà anche il doppio appuntamento settimanale con il reality show Mediaset.

Il ritorno della doppia puntata serale del GF Vip su Canale 5

In seguito allo stop di due settimane, per evitare lo scontro con il Festival di Sanremo e per lasciare poi spazio alla fiction Fosca Innocenti, il GF Vip tornerà alla sua consueta programmazione in prime time.

La doppia puntata verrà ripristinata, anche se cambierà il giorno di messa in onda su Canale 5.

Il reality show non sarà più trasmesso di venerdì sera, bensì di giovedì e questo vuol dire che le avventure dei concorrenti che popolano la casa più spiata d'Italia dovranno sfidare la fiction Doc 2 - Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero, l'attore che ha iniziato la sua carriera proprio grazie al programma Mediaset.