Jessica continua a tenere banco all'interno della casa del GF Vip con il suo corteggiamento nei confronti di Barù. La principessina, sebbene il nipote di Costantino Della Gherardesca abbia più volte ammesso di non essere interessato a una relazione all'interno del programma, non si arrende e continua a provocarlo.

In queste ultime ore, ad esempio, Jessica si è lasciata andare a un balletto super sensuale in presenza di Barù, con la speranza di attirare la sua attenzione, tale da scatenare anche l'indignazione dei fan social che hanno puntato il dito contro la ragazza.

Jessica provoca Barù con un balletto sensuale al Grande Fratello Vip, ma è polemica

Nel dettaglio, i due si trovavano in giardino quando a un certo punto, la principessina ha scelto di cimentarsi in un balletto super provocante e sensuale, fatto proprio davanti a Barù.

Le movenze sexy di Jessica, però, non hanno scatenato grandi reazioni in Barù che in quel momento è apparso praticamente impassibile, quasi come se stesse ignorando il balletto super provocante della principessina, che cercava in tutti i modi di attirare la sua attenzione.

Sta di fatto che, sebbene Barù non abbia preso in considerazione più di tanto Jessica, la reazione dei fan social che seguono e commentano il GF Vip non è stata proprio delle migliori.

Critiche per Jessica dopo il balletto sensuale per Barù

In tantissimi sui social, infatti, hanno puntato il dito contro la principessina, ritenendo inopportuno il suo modo di fare con Barù, dato che lui le ha fatto capire in tutti i modi di non essere interessato e di non volere una relazione con lei all'interno della casa del GF Vip ma, a quanto pare, neppure all'esterno.

"Ma si può elemosinare l'attenzione di un uomo in quella maniera?", ha scritto un fan social del reality show, puntando il dito contro Jessica per questo balletto provocante con il quale ha cercato in tutti i modi di farsi notare da Barù.

"Ma la dignità di una donna esiste ancora?", ha scritto ancora un altro utente social del GF Vip che non ha gradito il modo di fare di Jessica.

'Senza dignità', sbottano sui social contro Jessica (Video)

"Mi fa tristezza e Barù che non se la fila neanche di striscio", ha scritto invece un altro fan social del programma in onda su Canale 5, dopo aver visto il filmato del balletto sensuale di Jessica.

"Scena imbarazzante, lei senza dignità", ha sbottato un altro commentatore social del GF Vip contro la principessina Selassié.

Insomma i social non hanno gradito questo modo di fare di Jessica che, quasi dimenticandosi della presenza delle telecamere all'interno della casa di Cinecittà, si è lasciata andare un filino troppo, provando così a cercare di attirare l'attenzione di Barù.