Barù furioso con Antonio, i due discutono nella casa del GF Vip, dopo che il nipote di Costantino Della Gherardesca ha accusato il giovane Medugno di lasciare sporca la tavoletta del bagno.

Barù è stato molto duro e polemico nei confronti di Antonio, tanto da nominarlo durante l'ultima puntata serale del reality show del 7 febbraio e svelando così questo "particolare" in diretta nazionale, in presenza di un pubblico numeroso che stava seguendo la trasmissione da casa e mettendo in imbarazzo il giovane tiktoker napoletano.

Barù si scaglia contro Antonio per il bagno sporco al GF Vip

Ebbene, alla luce di quella nomination e della pesante frecciatina che Barù ha scagliato contro Antonio Medugno in diretta televisiva al Grande Fratello Vip 6, ecco che tra i due c'è stato un nuovo confronto nella casa di Cinecittà.

La reazione di Barù, ancora una volta, è stata molto polemica ed è rimasto fermo sulla sua posizione, ritenendo che a lui fa schifo il fatto che Antonio lascerebbe sporco il bagno dopo averlo utilizzato.

Ma Barù non si è limitato ad attaccare soltanto Antonio bensì anche altri concorrenti che con lui stanno vivendo questa esperienza nella casa del GF Vip, rivelando che anche alcune donne lascerebbero il bagno sporco.

'Qui fanno schifo', sbotta Barù contro i suoi compagni di gioco del GF Vip

"Qui fanno schifo, schifo, Io trovo assorbenti e altro e tu hai fatto la goccia che ha fatto traboccare il water", ha sentenziato Barù confrontandosi con il giovane Antonio.

"Ma capisci che è una offesa", ha prontamente replicato il giovane Antonio che non ha nascosto la sua amarezza per le parole che gli sono state dette in diretta televisiva da Barù nel corso della diretta del GF Vip di lunedì 7 febbraio.

"Ma io mi offendo se tu fai la pipì sulla tavoletta del bagno dove poi mi devo sedere, cosa vuoi che ti dico", ha sbottato Barù alzando la voce e confermando di fatto di essere infastidito da questa situazione e da questa mancanza di rispetto da parte di Antonio verso i luoghi comuni della casa del Grande Fratello Vip.

Presto il ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip

Insomma una situazione che si preannuncia ancora una volta particolarmente tesa quella tra Barù e Antonio, che continuano a battibeccare su questo argomento.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni sulle prossime puntate serali del GF Vip rivelano che ci sarà il ritorno in scena di Alex Belli.

L'attore ha accettato di rimettere piede all'interno della casa per incontrare "faccia a faccia" sia Delia Duran che Soleil Sorge e avere così un confronto che gli permetterà di far pace con se stesso e con i suoi sentimenti.