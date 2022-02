Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Matteo Ranieri non era presente all'ultima registrazione del 17 febbraio. Tutto farebbe pensare a un suo abbandono del programma, ma non è detto. Maria De Filippi nel corso della registrazione non ha spiegato i motivi dell'assenza di Matteo e questo ha alimentato il chiacchiericcio in rete. In attesa di saperne di più, si sa per certo che tra Matteo e l'altro tronista Luca è nata un'amicizia bella e sincera.

Mistero su Matteo Ranieri: assente nell'ultima registrazione di U&D

Matteo Ranieri potrebbe aver deciso di abbandonare Uomini e donne, interrompendo anzitempo il suo percorso.

È quanto si mormora sul web, dopo aver saputo che il giovane ligure non era presente in studio nel corso dell'ultima registrazione avvenuta il 17 febbraio. Va detto che trattasi solo di supposizioni fatte da alcuni utenti in rete, leggendo le anticipazioni riguardanti la registrazione. Attraverso la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni infatti, si legge che Maria De Filippi non avrebbe dato spiegazioni in merito all'assenza di Matteo. Fatto strano, che ha scatenato inevitabilmente tutto il chiacchiericcio.

Matteo ha lasciato U&D senza fare una scelta?

A fronte di notizie così nebulose, molti fan di Uomini e donne sono giunti alla conclusione che il percorso di Matteo possa essersi concluso anticipatamente.

Si presume quindi che il giovane non sia riuscito a trovare l'amore in Tv come invece si auspicava. Dopo aver detto addio a Denise, Matteo era rimasto con Federica con la quale però il percorso si è sempre rivelato molto difficile. Nonostante la ragazza sia tornata in studio per lui, come si è potuto vedere nell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, qualcosa tra loro potrebbe non aver funzionato.

Come accennato, si parla di un presunto abbandono di Matteo. Potrebbe anche essere che la sua assenza nell'ultima registrazione, sia dovuta ad altri motivi che nulla hanno a che fare con il suo percorso a Uomini e donne. Di certo è strano che la padrona di casa non abbia voluto dare spiegazioni.

Matteo e Luca, storia di un'amicizia nata a Uomini e donne

In attesa di sapere se effettivamente Matteo abbia deciso di lasciare Uomini e donne senza fare la sua scelta, sulle pagine del Magazine del programma proprio il ragazzo ha parlato della bella amicizia nata con il collega Luca Salatino. I due si vedono anche al di fuori degli studi televisivi e passano le serate insieme, guardando serie Tv. Hanno sì due caratteri opposti ma evidentemente qualcosa li unisce. Anche Luca, parlando dell'amico ha speso solo belle parole dandogli però un consiglio: di vivere l'esperienza a Uomini e donne con più spensieratezza. Ora resta da capire quale decisone abbia preso Matteo.