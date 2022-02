Clementina Deriu, ex fidanzata di Alessandro Basciano, è stata recentemente protagonista di uno sfogo sui social dopo essere stata indirettamente chiamata in causa dallo stesso Alessandro nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip.

Su Instagram, la giovane ha fatto chiarezza sulla relazione avuta con l'attuale concorrente del GFVip. Nel dettaglio Clementina ha spiegato di non avere mai sminuito il suo ex fidanzato. Al contrario, la ragazza ha ribadito che quando una relazione sta per giungere al capolinea, è normale avere dei contrasti che portano al deterioramento del rapporto.

Il provvedimento

Nella 42ª puntata del GFVip, Alessandro Basciano è finito in nomination d’ufficio. Poche ore prima della diretta, infatti, il 32enne aveva avuto una discussione animata con Sophie Codegoni e aveva sfiorato una rissa con Alex Belli.

Dopo avere ascoltato il comunicato degli autori tramite le parole del conduttore Signorini, Alessandro ha spiegato che il proprio atteggiamento sarebbe influenzato da vecchie ferite riguardanti la sua precedente relazione sentimentale, nella quale - a suo avviso - veniva continuamente sminuito dalla sua ex.

Lo sfogo dell’ex fidanzata

Dopo essere stata tirata in ballo in modo indiretto, Clementina Deriu ha fornito la sua versione dei fatti e su Instagram ha fatto subito una precisazione: “Nessuno è mai stato sminuito”.

L'ex fidanzata di Alessandro ha spiegato che in una relazione che sta per giungere al capolinea, è normale avere dei contrasti che portano al deterioramento del rapporto.

Poi ha fatto sapere che in seguito ai ripetuti comportamenti sbagliati, la stima e l’affetto tendono a calare, così come il sentimento. Sulla base di quanto dichiarato Clementina ha affermato: “Questo non deve mai giustificare l’arroganza, la mancanza di rispetto e la maleducazione”. Infine, l’ex compagna di Alessandro Basciano ha aggiunto: “Troppo facile attribuire la causa delle proprie malsane azioni agli altri”.

Il commento di Giorgia Basciano

Il provvedimento ai danni di Alessandro Basciano non è affatto piaciuto a sua sorella Giorgia Nicole. La giovane, su Instagram, ha affermato che secondo lei all’interno della casa del GFVip sarebbe stato detto e fatto di peggio e non ci sarebbe stato alcun provvedimento.

Inoltre, la giovane Basciano ha chiamato in causa le due opinioniste del Reality Show Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: “Da quando ha varcato la porta rossa, non avete mai detto una cosa carina sul suo conto”.

Come un fiume in piena, la sorella di Basciano ha aggiunto: "Quindi siete voi che dovete chiedere scusa per aver fatto passare un ragazzo come un mostro, questi sono messaggi brutti, macchiate un ragazzo in televisione, vergogna".