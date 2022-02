Tra i temi affrontati nella casa del Grande Fratello Vip, quello relativo al comportamento di Alessandro Basciano è sicuramente tra quelli che più hanno fatto discutere, sia dentro che fuori dal loft. Il concorrente, infatti, aveva avuto poco prima della diretta un vero e proprio attacco d'ira, che lo ha portato a una litigata dai toni molto forti sia con Sophie (sua fidanzata) che con Alex Belli.

Durante tale lite, Basciano si è anche rifiutato di indossare il microfono e, a causa di questo, il Grande Fratello ha deciso di punirlo mandandolo direttamente in nomination.

Interrogato da Alfonso Signorini, Basciano ha ammesso che gli scatti di rabbia quando si sente sminuito derivino da problematiche avute con l'ex fidanzata Clementina Deriu.

'Nessuno è mai stato sminuito'

La ragazza, però, non ha mandato giù le parole di Basciano, probabilmente avvertite come un modo del ragazzo per non prendersi le proprie responsabilità. Per questo motivo, Clementina ha scelto di rispondere pubblicamente alle parole del suo ex fidanzato, pubblicando un messaggio sul proprio profilo Instagram.

La ragazza, in realtà, nel suo sfogo non ha mai nominato direttamente Basciano anche se, dalle parole scelte, emerge chiaramente come il destinatario del suo messaggio sia proprio il suo ex.

Clementina, infatti, ha esordito sottolineando come nessuno sia mai sminuito, precisando come ci sia sempre un momento definito di "deterioramento" prima di arrivare alla fine di una storia.

Proprio durante tale periodo, Deriu ha ammesso che molto spesso ci sono dei "comportamenti sbagliati e reiterati nel tempo", a causa dei quali si arriva a perdere il rispetto e la stima.

'Troppo facile attribuire la causa delle proprie azioni malsane agli altri'

Clementina ha poi proseguito il suo messaggio sottolineando come l'amore, in una relazione, possa finire. Questo, però, "non deve mai giustificare la mancanza di rispetto, la maleducazione e l'arroganza". Clementina, in conclusione del suo sfogo, ha infine aggiunto: "È troppo facile attribuire la causa delle proprie azioni malsane agli altri".

Insomma, il messaggio di Clementina è decisamente chiaro: gli atteggiamenti di Basciano, secondo la sua ex, dipendono solo ed esclusivamente da lui e non da cose avvenute in precedenza. Al momento non è dato sapere se queste parole verranno mostrate o meno ad Alessandro durante la prossima diretta del programma, prevista per lunedì 21 febbraio su Canale 5.

In attesa di capire quello che accadrà, nelle ultime ore Basciano ha chiaramente fatto capire a tutti di non essere d'accordo con la sanzione subita. In particolare, il vippone ha accusato la produzione di avere dei trattamenti differenti a seconda delle persone che commettono le azioni. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Sophie, che nonostante la sanzione continua a essere vicina e a sostenere il proprio ragazzo.