L'amicizia nata al GFVip tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro sembra essere arrivata al capolinea. Durante la diretta della 41^ puntata, in onda lunedì 14 febbraio su Canale 5, l'ex Miss Italia ha ammesso di esserci rimasta male che la coinquilina abbia preferito Davide a lei per un posto in finale. Nel post-pubblicità le due "vippone" hanno continuato a litigare, ma senza trovare un punto d'incontro.

L'accaduto

Da quando Delia Duran è arrivata al GFVip, Manila ha deciso di lasciare il "vecchio gruppo" e intraprendere nuove amicizie. La presa di posizione dell'ex Miss Italia ha portato Soleil a mettere un muro con la coinquilina.

Di conseguenza, anche Katia si è distaccata da Nazzaro.

Due settimane fa circa, al momento di decidere il nome di un ipotetico finalista, Ricciarelli ha preferito Davide Silvestri a Manila. Come motivazione, la cantante lirica ha sostenuto che una donna 44 anni non ha alcuna chance di arrivare in finale.

La resa dei conti

Mentre in puntata Manila aveva giustificato le affermazioni di Katia, in confessionale la 44enne pugliese ha dato adito ad uno sfogo. La diretta interessata ha ammesso di esserci rimasta male. Come spiegato da Nazzaro, non sta scritto da nessuna parte che una donna impegnata e con due figli non può fare carriera.

Nel corso della 41^ puntata del GFVip, le due concorrenti sono rimaste ferme nella loro convinzione.

A quel punto Signorini ha mandato in onda due clip che hanno "aggravato" ulteriormente la situazione. Nella prima, Ricciarelli ha etichettato Manila, Miriana e Nathaly come "vipere". La seconda invece, ha visto protagoniste Jessica Selassié, Nazzaro e Trevisan fare il nome di Katia per le nomination.

Durante la pubblicità, c'è stato un duro scontro tra Nazzaro e Ricciarelli.

La cantante lirica ha precisato di avere sempre preferito Davide a Manila per un fattore d'età, l'ex Miss Italia però ha fatto notare che Silvestri ha solamente quattro anni in meno di lei. Poi, la 44enne ha sbottato contro l'ex amica: "Io l'elemosina non te l'ho mai fatta".

'Ti attacchi a queste cose'

Stanca di sentire i lamenti della coinquilina, Ricciarelli ha perso la pazienza.

Secondo Katia, Manila si starebbe comportando come i bambini, quando trovano un pretesto in ogni cosa: "Ti attacchi a queste cose". Per la 76enne, non ci sarebbe nulla da spiegare nel momento che Nazzaro ha sempre detto di essere una donna realizzata. A detta della gieffina, Manila da quando si è avvicinata a Miriana ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti.

Infine, la soprano ha sbottato con la coinquilina: "Stai zitta". Manila Nazzaro, però, ha prontamente replicato a Katia Ricciarelli: "Ma perché devo stare zitta, perdonami".