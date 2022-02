Lunedì 31 gennaio, su Canale 5, è andata in onda la 39^ puntata del GFVip. Signorini ha cercato di mettere la parola fine alla distanza che si è creata tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, ma invano. L'influencer italo-americana ha sostenuto di sentirsi presa di mira da una parte dei suoi compagni d'avventura.

La discussione

Tutto è partito da una clip mandata in onda dal conduttore del Reality Show. Nel video, si vede Manila puntare il dito contro l'ex amica. Nel dettaglio, la 44enne ha spiegato di non essere più interessata ad avere un confronto con Sorge.

Inoltre, ha sostenuto che l'influencer abbia fatto piangere e stare male tutti i suoi compagni d'avventura in modo o nell'altro. Infine, Manila ha confidato di voler giudicare Soleil con più oggettività.

Tornati in diretta, Nazzaro ha ribadito il suo pensiero sulla coinquilina: "Offendi e ridicolizzi il mio fare qui dentro". In replica, Sorge ha affermato di essere rimasta delusa per la vicinanza di Manila a Delia.

Lo sfogo di Sorge

Dopo il botta e risposta tra le due, Signorini ha chiesto a Soleil quale sia la cosa che la fa stare più male all'interno del GFVip. A quel punto la concorrente come un fiume in piena ha affermato: "Qui dentro mi sento come l'ultima ruota del carro". Secondo la 27enne, alcuni suoi compagni d'avventura l'avrebbero presa di mira.

Inoltre, la diretta interessata si sente continuamente additata e giudicata: "Ogni cosa viene strumentalizzata per darmi un giudizio".

In merito all'atteggiamento di Manila, Soleil ha spiegato al presentatore che l'ex amica non le è stata abbastanza vicina nel momento del bisogno. Dal canto suo, però, l'ex Miss Italia ha risposto che non c'è nulla di male ad accogliere una persona.

Il crollo di Soleil

La puntata di lunedì per Soleil non è stata affatto facile. L'influencer infatti, è uscita sconfitta al televoto contro Delia Duran. Nel post-puntata, Sorge ha accusato il colpo e si è sfogata in giardino con Barù, Sophie, Basciano e Giucas. La giovane ha fatto sapere di non sentire l'appoggio dei suoi vecchi compagni d'avventura.

Poi, si è detta spiazzata sul fatto che il pubblico abbia votato come preferita Delia: "Sono esausta giuro".

La 27enne ha confidato di voler dare dei messaggi importanti ai telespettatori, ma oggi pensa di non riuscire a passarli nel giusto modo. Soleil sente di avere solamente ricevuto fango addosso dalla partecipazione al reality show. Infine, Soleil Sorge ha sostenuto di avere dato molto al programma in questi quattro mesi di GFVip: "Credo sia stata una sconfitta personale per me, perché ha vinto l'odio sull'amore".

Dopo essere uscita sconfitta dal televoto contro Nathaly Caldonazzo, Soleil ha perso anche contro Delia Duran.