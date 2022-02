Nella puntata del Grande Fratello Vip del 31 gennaio ci sono stati tanti colpi di scena, primo fra tutti Delia Duran come candidata per la finale. Al televoto che decreterà il primo finalista il 7 febbraio ci sono Delia Duran, Daniele Silvestri, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Quest'ultima ha avuto un confronto con la moglie di Alex Belli ed entrambe si sono dette soddisfatte della loro amicizia nata nelle ultime settimane. Secondo Delia, Manila sarebbe una probabile vincitrice del GFVip 6.

Delia tifa per Manila

Il prime time del 31 gennaio del GFVip si è concluso con una notizia shock: lunedì 7 febbraio verrà decretato il primo finalista di questa edizione del Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

A contendersi il posto in finale ci sono Delia, Katia, Daniele e Manila. La moglie di Alex Belli, dopo la notizia, ha deciso di confrontarsi con la sua nuova amica Manila. La modella venezuelana ha speso delle parole di enorme conforto nei confronti dell'ex Miss Italia: "Per me sei tu la vincitrice".

L'ex Miss Italia felice del rapporto con la sua nuova amica

Il tifo di Delia è stato molto gradito dalla diretta interessata, tanto che Manila ha voluto commentare le sue dichiarazioni: "Io sono contenta di tutto quello che ho fatto anche se a volte... mi hanno fatta sentire sbagliata... ho cercato di dare, di dimostrare, di essere me stessa. Non so se questo arriverà fino in fondo ma l'importante è che questo è arrivato a te".

Nazzaro ha inoltre ringraziato Duran per esserle stata vicina e per averle dato tanto in così poco tempo: "Mi hai dato delle cose che ho avuto difficoltà ad avere da altre persone qui dentro e io te ne sarò grata". "Sei una donna con la D maiuscola... e questo lo so che arriverà e arriva a casa!", ha concluso la moglie di Belli.

Non sei mai stata sbagliata e mai inutile, ti sei sempre data in tutto e per tutti, mettendo sempre il cuore in tutto ciò che hai fatto ❤



Sei il perno di quella casa e meriti questa finale.



Votiamo #Manila per la finale.@Lamoruso71 @Manilanazzaro#gfvip pic.twitter.com/CJxMXqByXO — Tiziana Mele (@TizianaMele89) February 1, 2022

Delia intenzionata ad abbandonare la casa del GFVip

Nonostante sia una possibile finalista, Delia Duran pare intenzionata a lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Dopo la puntata del 31 gennaio la donna, oltre a elogiare la sua nuova amica, avrebbe detto a Manila di non voler continuare il suo percorso all'interno del reality. "Prenditi qualche giorno", le ha consigliato l'ex Miss Italia. "Sei stata la preferita con Soleil che è tanto amata e con Giucas... si vive anche di bei messaggi, me l'hai detto tu per farmi star meglio".

Il prezioso consiglio di Nazzaro, quindi, sarebbe quello di aspettare prima di decidere, poiché, considerando il successo che ha avuto al televoto, Delia potrebbe nuovamente trionfare ed essere la prima finalista del Grande Fratello Vip. Lunedì 31 gennaio, infatti, Delia ha battuto al televoto la rivale Soleil con il 52% contro il 36%, mentre Giucas è arrivato terzo con il suo 12% di gradimento.