Nella 44^ puntata del GFVip, in onda giovedì 24 febbraio, c'è stato uno scontro al vetriolo tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli. Nel dettaglio, la soprano ha insinuato che la principessa non abbia fatto nulla all'interno della casa di Cinecittà in questi cinque mesi. Dal canto suo, la 23enne ha ricordato alla coinquilina di avere pronunciato frasi razziste e offeso tutti.

L'accaduto

Lo scontro tra Katia e Lulù è nato per una clip riguardante Davide Silvestri. Scendendo nel dettaglio, la principessa ha sostenuto che il coinquilino non sia un vero amico.

Secondo la 23enne, Davide avrebbe dovuto prendere una posizione nei confronti della cantante lirica quando quest'ultima si è scagliata contro Manila e Miriana.

Inoltre, Lulù ha fatto presente che un buon amico fa notare a chi ha di fronte quando sta sbagliando. Dunque, il consiglio della 23enne era quello di spronare Davide a rimproverare Ricciarelli quando commetteva degli errori.

Il botta e risposta

Davide ha precisato di non essere l'avvocato di nessuno. Ricciarelli invece, ha sbottato con la principessa: "Ma ti rendi conto?" A detta della cantante lirica, Lulù le avrebbe mancato di rispetto. Inoltre, Katia ha ribadito di non dover essere rimproverata da nessuno: "Sono stanca di questi discorsi".

La gieffina ha spiegato di non dovere imparare niente da Silvestri: "Lulù non accetto consigli da te".

Secondo Lulù, però, le cose non sarebbero andate in quel modo: "Sei la prima che hai detto bruttissime parole". Nel sentire la coinquilina dire che l'unica cosa che abbia detto Lulù sia "sti c...." la principessa ha precisato che quell'affermazione è stata inserita nel video di presentazione delle sorelle Selassié.

Infine, Lulù ha lanciato una stoccata a Katia Ricciarelli: "Sono brava? Lo so, mentre tu sei brava a dire cose razziste alle persone".

Caldonazzo nel mirino della principessa

La discussione tra le due coinquiline è proseguita anche durante la pausa pubblicitaria. Miriana Trevisan è stata invitata da Katia a non intromettersi nella vicenda.

Successivamente è nato un altro scontro tra Lulù e Nathaly Caldonazzo. Senza peli sulla lingua, la principessa ha chiesto alla coinquilina di tacere visto che in settimana aveva pronunciato delle frasi offensive nei suoi confronti.

La 23enne ha sbottato con Caldonazzo: "Sei una sfig... che dice cose razziste". A quel punto la showgirl romana ha invitato la coinquilina a ripetere la frase in diretta, visto che il suo mestiere è quello di fare la spia. Infine, nella lite è intervenuta anche Jessica Selassié ma anche lei è stata redarguita da Ricciarelli. Quest'ultima ha offeso la 26enne, dicendo di non avere dignità per come si comporta con gli uomini.