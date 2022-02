Al momento delle nomination della 44^ puntata del GFVip, in onda giovedì 24 febbraio su Canale 5, c'è stato un botta e risposta tra Sophie Codegoni e Alfonso Signorini. Scendendo nel dettaglio, la 19enne milanese ha deciso di nominare Nathaly Caldonazzo a causa della presunta frase infelice sulle sorelle Selassié. Il presentatore stanco delle insinuazioni sulla showgirl, ha rimproverato l'ex tronista di Uomini e Donne.

Il precedente

In questi giorni, al GFVip è accaduto un episodio che la regia ha deciso di censurare. Stando a quanto raccontato da Jessica Selassié ai suoi compagni d'avventura, Nathaly Caldonazzo avrebbe prounciato una frase bruttissima su di lei.

Per Sophie Codegoni, la frase incriminata poteva portare la squalifica della showgirl. Per Miriana Trevisan, si sarebbe trattato di una frase gravissima. Soleil Sorge aveva ammesso di non avere mai sentito una cosa così brutta.

Antonio Medugno si è prontamente schierato dalla parte di Caldonazzo, insinuando che gli altri abbiano strumentalizzato la cosa. Caldonazzo invece, ha ammesso di avere esagerato. Tuttavia, dopo un colloquio in Confessionale è stata invitata a non parlare dell'argomento in casa.

Codegoni contro Caldonazzo

Durante la puntata del GFVip, Lulù in un momento di confusione ha chiesto a Nathaly di stare zitta visto che aveva pronunciato una frase razzista sul suo conto. Nonostante l'argomento non sia stato trattato in diretta, al momento delle nomination è uscito fuori l'episodio incriminato.

In particolare, Sophie ha deciso di nominare Caldonazzo con la seguente motivazione: "Ha detto che sono protette dagli z.... perché sono delle z.... e poi ha detto una frase a sfondo razzista". Ovviamente, la 52enne romana ha negato.

Signorini invece, ha sbottato con l'ex tronista di Uomini e Donne: "Il Grande Fratello Vip non sei tu".

Successivamente il conduttore ha spiegato perché la produzione del Reality Show ha deciso di non prendere provvedimenti su Caldonazzo: "La frase a cui si allude, non è mai andata in onda". A quanto pare la regia non ha penalizzato la concorrente, perché la frase non ha disturbato la morale di nessuno. Infine, Signorini ha sottolineato che ci sono 200 persone che lavorano per il GFVip.

Jessica Selassié chiede la diffida

Jessica Selassié, non curante di quanto detto da Signorini, ha nominato Nathaly accusandola di avere pronunciato frasi razziste. A quel punto la Principessa ha lanciato un appello alla sua famiglia, chiedendo di inviare una diffida alla showgirl romana.

Stanco della situazione creata in casa, il conduttore è tornato a ribadire che la frase non è mai stata pronunciata. Come spiegato da Signorini, la regia non ha alcuna prova che Caldonazzo abbia detto determinate cose.