La sesta stagione del Paradiso delle Signore si sta avviando ormai alla conclusione. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 7 all’11 marzo rivelano che ci saranno intensi colpi di scena e momenti di suspense.

Stefania finalmente scoprirà che Gloria Moreau è sua madre e questa notizia la sconvolgerà talmente tanto da farla avvicinare sempre di più a Marco di Sant’Erasmo.

Vittorio Conti decide invece di affrontare Dante Romagnoli, ormai socio del Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore: Stefania sospetta che ci sia una relazione tra la capocommessa Gloria e suo padre

Dopo il dubbio che le ha insinuato Marco di Sant’Erasmo su una probabile relazione sentimentale di Ezio Colombo con un’altra donna, Stefania inizia ad essere sospettosa. Dopo averci ragionato un po’ su, non impiega molto tempo prima di capire che questa persona possa essere proprio la signorina Moreau. La sera Stefania vorrebbe affrontare suo padre, però non ci riesce. Decide pertanto di osservare attentamente i comportamenti dei suoi familiari per arrivare a capire quale sia la verità.

Per questo motivo, decide di spiare di nascosto suo padre e Gloria mentre dialogano da soli. Il loro segreto è, quindi, sempre più a rischio.

Stefania scopre che Gloria è sua madre e si avvicina sempre di più a Marco

Stefania inizia ad essere sempre più guardinga, vuole scoprire quale sia la verità, perciò inizia a fare domande dirette sia al padre che alla sorellastra Gemma che tentano di salvare la situazione al meglio delle loro possibilità.

Stefania si confida con Marco perché quello che crede di aver scoperto è troppo grande per poterselo tenere dentro e rimuginarci sopra.

Veronica Zanatta nel frattempo intima a Gloria di stare lontana da Ezio, l’uomo che intende sposare, una volta per tutte.

Stefania intercetta casualmente una lettera scritta da Gloria. La capocommessa è con le spalle al muro: è costretta a confessarle la verità.

Stefania è sconvolta, ha appena scoperto come la madre che credeva morta, in realtà sia ancora viva.

Si imbatte casualmente in Marco e si sfoga con lui, raccontandogli tutto. Poi, decide di non fare rientro a casa e di recarsi da Irene e Maria, le sue ex coinquiline e care amiche.

Stefania si trasferisce dalle colleghe, non può però rivelare la vera ragione per cui lei non voglia più fare rientro a casa. L’unico con cui riesca a confidarsi e parlare è Marco di Sant’Erasmo.

Gloria tenta un approccio con sua figlia, tuttavia la ragazza la respinge bruscamente.

Stefania capisce di non poter rimanere per sempre a casa delle amiche perciò prende una decisione: scappa.

Il Paradiso, episodi: Vittorio affronta Dante

Vittorio deve comunicare a tutti i dipendenti che Dante Romagnoli è diventato il nuovo socio del Paradiso. Per dimostrare di cosa sia capace, decide di sfruttare la televisione, pertanto invita una delle signorine Buonasera, annunciatrici molto amate dal pubblico italiano.

Nonostante tutto, Vittorio non si lascia intimidire da Romagnoli. Quest’ultimo si dimostra tutt’altro che nervoso, al contrario di Conti, e gongola assieme alla cugina Fiorenza per la vittoria ottenuta.

Nel frattempo, Umberto Guarnieri non nasconde a Dante che non gli permetterà di fare tutto quello che vuole, a suo piacimento. Il suo status di socio, accanto a quello di Vittorio, non cambia in maniera irreversibile la situazione.

Dante invita Beatrice Conti a cena e lei accetta; la sua motivazione è duplice: è intrigata dall’uomo e allo stesso tempo vuole scoprire che intenzioni abbia con Il Paradiso delle Signore.

Intanto Vittorio viene a sapere che la signorina Buonasera non potrà recarsi al grande magazzino per presentare la sfilata dei nuovi abiti della collezione del Paradiso. Quando tutto sembra ormai perduto, Dante però trova una soluzione.