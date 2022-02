Lulù in preda ad una o una forte crisi di pianto all'interno della casa del GF Vip. Le ultime ore non sono state per niente facili per la principessina, la quale si è ritrovata ad affrontare una accesissima discussione con Sophie Codegoni.

Le due amiche hanno discusso su questioni legate al cibo e Sophie ha attaccato Lulù accusandola di fare la vittima tirando in ballo sempre i suoi problemi alimentari in ogni discussione. La reazione della principessina non è stata delle migliori e, in preda ad una crisi di pianto, faceva fatica a respirare e parlare.

Crisi di pianto per Lulù al GF Vip: la principessina non riesce a parlare

Nel dettaglio, Lulù e Sophie hanno discusso animatamente all'interno della casa del GF Vip per questioni legate al cibo.

Quando la principessina ha chiesto "l'esclusiva" su alcuni prodotti, ribadendo di non poter mangiare tutto per via dei suoi problemi alimentari, Sophie ha sbottato al punto che le due si sono ritrovate ai ferri corti.

Lulù non l'ha presa bene: questo attacco da parte della sua amica l'ha profondamente amareggiata, tanto che la principessina è scoppiata in lacrime ed ha avuto una vera e propria crisi.

Lulù, in preda al pianto disperato, ha cominciato a far fatica a parlare e anche a respirare. Una situazione che ha destato non poca preoccupazione nella casa del GF Vip: Manila e Katia si sono subito avvicinate alla principessina per calmarla mentre Sophie è andata via, abbandonando il "terreno di scontro".

'Non riesco a respirare', Lulù si sente male al GF Vip (Video)

"Non riesco a respirare. Sto male, vengo accusata. Sto spiegando che certe cose non riesco a mangiarle e non voglio ricadere nei miei vecchi problemi", ha spiegato Lulù in preda ad una crisi di pianto mentre faceva fatica a parlare.

"Prima vomitavo tutti i giorni e non voglio ricadere", ha continuato Lulù provando a spiegare la sua versione dei fatti.

"Ti prego basta, ti devi calmare", ha esclamato Manila Nazzaro che, affiancata da Katia, ha cercato di placare la crisi di pianto della principessina.

Lulù conquista l'accesso alla finalissima del Grande Fratello Vip 6

Insomma, un pomeriggio critico per Lulù la quale, però, in serata, si è presa la sua rivincita durante l'appuntamento di prime time con il Grande Fratello Vip 6.

La principessina, infatti, è stata proclamata come seconda finalista di questa sesta edizione del reality show Mediaset, per volere del pubblico che ha votato in massa Lulù, preferendola a Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.

Un grande successo per Lulù che, in questo modo, ha conquistato il suo posto al sole nella finalissima di questa sesta edizione del reality show Mediaset, in programma lunedì 14 marzo su Canale 5.