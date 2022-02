Quando manca pochissimo a una nuova determinante puntata del Grande Fratello Vip, le alleanze iniziano a vacillare. In vista dell'esito del televoto che le vede contendersi il secondo posto disponibile in finale, Katia e Soleil hanno criticato pesantemente Lulù e il suo modo di fare. Secondo le amiche, la principessina etiope si sarebbe resa protagonista di scenate allucinanti e non avrebbe dato nulla al programma: nonostante questo, le due sono certe che sarà proprio Selassié la preferita del pubblico domani sera.

Alleanze e critiche al Grande Fratello Vip

Katia, Soleil e Lulù si contendono un posto in finale al Grande Fratello Vip: giovedì 17 febbraio, durante la diretta, Alfonso Signorini svelerà l'esito della nomination al positivo di questa settimana.

Probabilmente, in vista della sfida per l'accesso all'ultima puntata del 14 marzo, Sorge e Ricciarelli si sono ritrovate in camera da letto per commentare la loro "antagonista".

Nel parlare di Lucrezia e del percorso che ha condiviso con loro da settembre, l'influencer e la cantante sono arrivate a conclusioni piuttosto drastiche e per nulla carine nei confronti della giovane.

"Vedrai che tra noi tre andrà lei in finale, è una cosa allucinante", ha esordito l'italo-americana nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

La veterana del cast si è detta d'accordo e allo stesso tempo turbata dalle preferenze che i telespettatori stanno esprimendo, soprattutto perché vanno a favore di personaggi a suo parere con poco carattere e che non hanno dato buoni esempi in questi mesi.

La principessina del Grande Fratello Vip nel mirino

"Meritano altri, non lei che non ha mai fatto niente", ha tuonato Katia sempre in riferimento a Lulù e a ciò che ha fatto nella casa del Grande Fratello Vip da settembre ad oggi.

Soleil ha detto che, secondo lei, Selassié ha tirato fuori il peggio di sé da quando partecipa al reality-show, a partire dalle scenate che ha fatto quando sono state toccate tematiche delicate come gli attacchi di panico o la discriminazione per il colore della pelle.

"Lei ha avuto degli scleri allucinanti, ma è sempre stata giustificata col fatto che è sensibile o che le manca Manuel", ha aggiunto Sorge nell'invettiva contro la principessina etiope che domani sera potrebbe soffiarle sotto il naso il posto in finale.

Ricciarelli ha criticato anche l'aspetto di Lucrezia, dicendo che se le si tolgono le lentiggini e i capelli finti che ha, non rimane nulla di spontaneo e vero in lei.

"A livello di personalità, è di una volgarità unica", ha aggiunto la cantante nello sfogo che le telecamere del programma di Canale 5 hanno immediatamente intercettato.

Un altro concorrente del Grande Fratello Vip in finale

Katia e Soleil hanno provato a far ragionare il pubblico del Grande Fratello Vip sulle reazioni sopra le righe che Lulù ha avuto in questi mesi di reclusione nella casa di Cinecittà.

"Se la provochi, scoppia ed esce ciò che è veramente", ha riflettuto Sorge a voce alta parlando con l'amica.

Secondo le due, dunque, la principessina Selassié non meriterebbe di vincere il televoto che le vede contendersi il secondo posto in finale.

Nonostante questo, entrambe sono convinte che i telespettatori premieranno proprio la giovane fidanzata di Manuel Bortuzzo.

L'esito di questa importante nomination si conoscerà solamente domani, giovedì 17 febbraio, quando Alfonso Signorini farà il nome della concorrente che d'ora in poi farà compagnia a Delia Duran nel cast dell'ultima puntata della sesta edizione del reality Mediaset, quella che andrà in onda lunedì 14 marzo.