Anticipazioni Amici 2022: LDA e Albe, rispettivamente pupilli di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, rischiano di non approdare al serale a causa delle recenti performance poco brillanti. La ballerina e ginnasta, Alice Del Frate, racconta la sua malattia alla maestra Veronica Peparini.

LDA e Albe in crisi d'identità 'artistica'

Non è stato un percorso privo di ostacoli, quello di LDA ad Amici, più volte finito nel mirino di Anna Pettinelli e di una fetta della critica perché figlio d'arte (suo padre è il cantautore partenopeo Gigi D'Alessio). Ciò ha compromesso e non poco le sue recenti prestazioni, ma soprattutto non gli ha consentito di godersi appieno il palcoscenico e il calore del pubblico che, al contrario, lo ha sempre sostenuto, come dimostrato dal disco d'oro ricevuto grazie al suo inedito "Quello che fa male".

Per superare la sua 'crisi artistica', LDA si è di recente confrontato con il suo mentore, Rudy Zerbi, che lo ha incitato affinché possa tornare a divertirsi col canto e, soprattutto, inanellare una serie di risultati positivi che gli consentirebbero di approdare al serale.

Discorso simile per Albe, che da più di un mese a questa parte è perennemente scivolato nelle ultime posizioni della classifica di canto, al punto di esser messo in discussione dalla sua stessa coach, Anna Pettinelli. Il ventiduenne bresciano, però, ha mostrato il proprio disappunto in occasione della recente sfida giudicata dal maestro Beppe Vessicchio, che a suo giudizio non avrebbe punito Calma, che invece andava "fuori tempo".

Anna Pettinelli, però, lo ha bacchettato ancora una volta: “Non fare la vittima, Beppe Vessicchio è il verbo!”. Una stoccata, quella della maestra, che potrebbe essere il preludio di un’eliminazione lampo di Albe alla nuova puntata, in programma domenica 20 febbraio, su Canale 5.

Lo sfogo di Alice con la maestra Veronica Peparini

Giornata di "confessioni" anche per la ballerina e ginnasta, Alice Del Frate, che si è lasciata andare ad una lunga confessione con Veronica Peparini. La ventenne si è infatti messa a nudo, raccontando del suo disturbo alimentare: "Ho iniziato a non mangiare e nel giro di tre settimane sono finita in ospedale.

Sono stata lì quattro mesi - ha detto Alice con le lacrime agli occhi, che ha poi aggiunto: "La mia reazione era quella di spaccare gli attrezzi, non mi sento mai abbastanza per qualcuno".

La Peparini, però, ha saputo toccare le corde giuste, tranquillizzando la ballerina: “Tu non devi correre da sola. Tutti possono sbagliare, e tu non ti devi sentire inferiore a nessuno. Mi piacerebbe tanto farti vedere da fuori. Forse dovresti imparare a distaccarti e vederti dall’esterno. Tu non vedi la realtà. Tu hai un’aura intorno: sei magica, sei bellissima così come sei."