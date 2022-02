Nella casa del Grande Fratello Vip le tensioni per le pulizie continuano a essere all'ordine del giorno e in queste ultime ore Manila Nazzaro si è ritrovata a sclerare e perdere la pazienza.

L'ex Miss Italia non ha affatto gradito, al suo risveglio, trovare la cucina lasciata sporca dagli altri concorrenti, che dopo aver fatto festa non hanno sistemato tutto, scatenando l'ira di Nazzaro, che fin dal primo giorno è stata una delle più attente all'ordine e alla pulizia.

Scarsa igiene al GF Vip e Manila Nazzaro sbotta

Nel dettaglio, nella serata di domenica i concorrenti si sono lasciati andare a una nuova festa che li ha tenuti svegli fino a tarda notte e nella mattina del 28 febbraio Manila Nazzaro ha trovato la casa messa a soqquadro.

L'ex Miss Italia ha sclerato nel momento in cui, mettendo piede in cucina, ha trovato i mozziconi di sigarette sparsi ovunque, sinonimo del fatto che chi le avesse fumate non si sarebbe degnato neppure di gettarle nell'apposito contenitore.

Immediata la reazione dell'ex Miss Italia, che ha scelto di non stare zitta e questa volta ha duramente sbottato, stufa di questa continua scarsa attenzione che riservano ai luoghi comuni della casa.

La sporcizia nella cucina del GF Vip fa sclerare Manila Nazzaro in casa

Sta di fatto che Manila Nazzaro ha puntato il dito contro chi ha fatto festa all'interno della casa, sottolineando che fosse indecente il modo in cui hanno lasciato la cucina.

"È una mancanza di rispetto totale", ha esclamato Manila nel momento in cui ha scovato le sigarette anche sul piano cottura.

Ecco perché l'ex Miss Italia non ha gradito per niente questa scarsa igiene e la sporcizia lasciata nella casa, ribadendo a chiare lettere che questo sarebbe "menefreghismo totale" da parte degli altri concorrenti, che sarebbero del tutto incuranti delle norme del vivere civile e in gruppo.

'Schifo più totale', sbotta Manila criticando la sporcizia in cucina

"Per me è difficile stare nello schifo più totale" ha aggiunto ancora Manila Nazzaro, che non è riuscita far finta che non fosse successo nulla e, ancora una volta, si è messa all'opera per ripulire tutto.

Del resto non è la prima volta che Manila si lamenta con il gruppo di inquilini di questo Grande Fratello Vip 6 per la sporcizia lasciata in casa.

Già in passato, infatti, si era lamentata delle condizioni igieniche scarse che vigevano in cucina e anche nel bagno, ma a quanto pare le sue lamentele non verrebbero prese sul serio, dato che gli altri concorrenti continuano a ignorare gli avvertimenti.