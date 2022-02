Il Paradiso delle Signore continua a regalare grandi colpi di scena e forti emozioni ai suoi fan. Domani, 1 marzo, proseguirà il consueto appuntamento con la soap italiana, ormai giunta alla sesta stagione con ben 117 puntate. Anche durante il prossimo episodio, i personaggi saranno impegnati a risolvere varie situazioni complicate. In particolare, l'attenzione si sposterà sui piani attuati da Dante per cercare di convincere Umberto.

Il Paradiso 6, Umberto cede ai ricatti di Dante

Durante la prossima puntata de Il Paradiso delle signore, che va in onda domani, 1 marzo, Umberto, dopo essere stato ricattato da Dante, si trova costretto a cedere.

Infatti, Romagnoli lo tiene in pugno da diverso tempo, minacciandolo di rivelare quanto sa sulla questione Ravasi, se non cede le quote del magazzino. Sentendosi messo alle strette, il Commendatore accetta e cede ai ricatti. Pur di proteggere la sua amatissima Adelaide, la quale verrebbe incastrata per quanto riguarda l'omicidio di Achille Ravasi, Umberto è disposto a compiere un gesto simile. Non vuole, quindi, metterla nuovamente in pericolo, proprio ora che è tornata.

Nonostante abbia comunque ceduto alle richieste di Dante, il Commendatore decide lo stesso di dettare le regole. Intanto, si decide a rivelare alcune cose ad Adelaide. Le comunica della scelta obbligata di dover cedere le sue quote del magazzino, ma non se la sente di spiegarle il reale motivo.

Infatti, giustifica il suo gesto alludendo ad alcuni problemi legati alla banca Guarnieri.

Il Paradiso 6, Ludovica si lascia convincere

Nel corso della prossima puntata de Il Paradiso delle signore, Dante e Fiorenza continuano ad attuare il loro piano per colpire Umberto e, soprattutto, Vittorio Conti. Nel frattempo, hanno tentato di convincere Ludovica a entrare nella loro squadra e a collaborare con loro.

Dopo diverso tempo, finalmente, la donna si decide a far parte della cordata Romagnoli. Quando la Contessa lo scopre, risulta essere alquanto scettica in merito. Invece, Ferdinando decide di offrire il suo aiuto a Ludovica Brancia.

Purtroppo, però, per quanto tempo ancora potranno mantenere determinati segreti? Prima o poi la verità viene sempre scoperta.

Infatti, anche Maria Puglisi, dopo che le sue amiche hanno tentato di tenerle nascosta la relazione segreta di Rocco, viene a conoscenza della verità. Inoltre, viene a sapere della frequentazione dell'avvocato con un'altra donna, in un modo orribile e, per di più, scopre che le sue amiche e Agnese ne erano già a conoscenza. Pertanto, Maria si arrabbia furiosamente con loro per non averle detto nulla e si sente profondamente tradita.

Intanto, Flora comincia a essere molto gelosa di Umberto. Probabilmente tra loro è accaduto qualcosa che va oltre un semplice bacio?