Lunedì 28 febbraio ci sarà una nuova puntata del Grande fratello Vip, che si preannuncia ricca di novità. In primis il piccolo Nicolò, il figlio di Alessandro Basciano farà una sorpresa al papà e oltre a scoprire chi verrà eliminato tra Nathaly, Miriana e Antonio, i vipponi scopriranno che ci sarà una doppia eliminazione.

Doppia eliminazione nella diretta del Gf Vip del 28 febbraio

Tutto pronto per la nuova diretta del Gf Vip, in onda in prima serata su Canale 5. Nel corso della puntata verrà chiuso il televoto che vede Nathaly Caldonazzo, Antonio Medugno e Miriana Trevisan a rischio eliminazione.

Chi dei tre dovrà definitivamente abbandonare il gioco a un passo dalla finale? Manca poco infatti al termine del reality e ancora in casa ci sono molto concorrenti. Per questo, nella serata del 28 febbraio, ci sarà una doppia eliminazione. I vipponi sono ancora all'oscuro di questo e non è dato sapere come avverrà questa seconda eliminazione. Potrebbe esserci una catena di salvataggio o qualcosa di diverso. Pertanto bisognerà attendere la messa in onda della puntata per scoprirlo.

Il piccolo Nicolò farà una sorpresa al papà Alessandro Basciano

Il Gf Vip riserverà una bella sorpresa ad Alessandro Basciano. Come annunciato da Alfonso Signorini, avrà l'opportunità di incontrare il figlio Nicolò.

Il bambino farà una sorpresa al suo papà, che di certo non se lo aspetta. Si preannuncia un momento tenerissimo tra padre e figlio. Il bambino, come noto, è nato da una precedente relazione di Basciano con Clementina Deriu, finita subito dopo la nascita di Nicolò. Alessandro ha iniziato una relazione con Sophie Codegoni proprio dentro la Casa di Cinecittà, storia che prosegue tra alti e bassi in quel del Grande Fratello Vip.

Anticipazioni 28 febbraio: cosa c'è tra Barù e Jessica? Signorini indaga

Alfonso Signorini dovrebbe anche parlare del rapporto sempre più confuso tra Jessica e Barù. I due non sono una coppia, nonostante tutti i tentativi della principessa di far capitolare il gieffino. Lui ha sempre ribadito di volere solo una amicizia, peccato che i suoi atteggiamenti verso Jessica siano in contrasto con le sue parole.

Il nipote di Costantino della Gherardesca si è avvicinato a Jessica e ha dimostrato di essere molto complice. Un comportamento che ha spiazzato la sorella di Lulù, che non riesce quindi a capire le reali intenzioni del suo compagno di avventura. Forse nella diretta del Gf Vip del 28 febbraio si farà chiarezza sull'intera vicenda. L'appuntamento è su Canale 5 a partire dalle 21:35 circa.