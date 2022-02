Salta il ritorno di Manuel Bortuzzo all'interno della casa del GF Vip. Nei giorni scorsi, il nuotatore aveva svelato che in vista della Festa di San Valentino, stava organizzando una sorpresa alla sua amata Lulù.

In pratica Manuel sarebbe dovuto rientrare nella casa per vivere una serata d'amore con la sua amata principessina. Alla fine, però, la proposta non è stata accolta e la produzione del GF Vip ha respinto l'idea di Manuel.

Manuel Bortuzzo non ritorna nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, in questi ultimi giorni post uscita di Manuel Bortuzzo dalla casa del Grande Fratello Vip, Lulù ha avuto diversi momenti di crollo e più volte ha ammesso di sentire la mancanza del suo fidanzato.

Addirittura la principessina, in un momento di sfogo, ha puntato il dito contro Manuel sostenendo che non doveva andare via dalla casa e che avrebbe dovuto resistere almeno fino alla festa degli innamorati, così da poter trascorrere insieme quel giorno speciale.

Manuel, ascoltando le parole di Lulù, aveva fatto sapere in tv e sui social che in vista di San Valentino stava organizzando una sorpresa speciale per la sua amata fidanzata.

La produzione del GF Vip blocca la sorpresa di Manuel a Lulù

In pratica il nuotatore sarebbe dovuto rientrare nella casa del Grande Fratello Vip 6 per vivere una serata d'amore con la sua principessina e trascorrere un po' di tempo insieme.

Ebbene, alla fine, la trattativa non è andata in porto e in queste ore è stato proprio Manuel a svelarlo sui social, confermando che la produzione del reality show guidato da Alfonso Signorini non ha accettato la sua proposta.

"Mi piange il cuore, anzi quando me l'hanno detto mi sono messo a piangere", ha ammesso Manuel confermando di fatto che non tornerà nella casa del Grande Fratello Vip per trascorrere la festa di San Valentino con la sua amata Lulù.

Un durissimo colpo per Bortuzzo così come lo sarà anche per Lulù che già in questi giorni ha ammesso più volte di non avere più le stesse forze iniziali per portare avanti questa avventura all'interno della casa di Cinecittà, confermando di fatto la sua crisi.

Alex Belli ritorna nella casa del GF Vip

In attesa di scoprire se fino al 14 febbraio, la produzione del reality show cambierà nuovamente idea, di sicuro nei prossimi giorni ci sarà un altro ex vippone che varcherà di nuovo la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Trattasi di Alex Belli che rientrerà di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip per un totale di due settimane.

L'attore, infatti, avrà la possibilità di confrontarsi con Delia Duran e Soleil Sorge, le due donne che hanno fatto breccia nel suo cuore e che in questi mesi hanno dato il via al discusso triangolo sentimentale di questa sesta edizione.