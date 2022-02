La cantante Emma Marrone è stata criticata per aver indossato delle calze a rete durante il Festival di Sanremo. Un altro attacco al suo aspetto fisico, proprio a lei che da sempre si batte contro il bodyshaming. La cantante ha deciso di rispondere a tono a tutte le critiche e le offese ricevute. Con poche parole sul suo profilo Instagram, ha cercato di far capire che le parole hanno un peso e che spesso arrivano a ferire le persone.

La frase incriminata

Davide Maggio, durante una diretta Instagram in cui ha commentato i look dei cantanti al Festival di Sanremo, ha fatto un commento su Emma Marrone che non è piaciuto né alla cantante né ai suoi fan.

"Se hai una gamba importante eviti le calze a rete" ha dichiarato Maggio. Il riferimento era diretto al look della cantante durante la finale del Festival, in cui ha indossato un lungo abito nero con uno spacco vertiginoso, da cui si notavano le gambe coperte da calze a rete. Emma Marrone non ha apprezzato questa critica, l'ennesima fatta sul suo aspetto fisico. La cantante si batte per diversi temi molto importanti, tra cui il bodyshaming, per questo ha deciso di rispondere a questa accusa totalmente fuori luogo.

La reazione di Emma Marrone

Nel pomeriggio dell'8 febbraio, Emma Marrone ha deciso di condividere nelle sue storie di Instagram il momento in cui è stata pronunciata questa frase, commentandola.

"Buongiorno a tutti dal Medioevo" ha scritto Emma, sottolineando che non sa più se è diventata una cosa imbarazzante o noiosa.

La cantante ha voluto dare un messaggio importante a tutte le ragazze che la seguono, che potrebbero a loro volta ricevere critiche di questo genere, che sanno proprio di bodyshaming. In un video, con la voce rotta, si è lasciata andare ad un duro sfogo, usando parole molto taglienti.

Ha chiesto alle donne di evitare di leggere e ascoltare commenti del genere, perché il proprio corpo deve essere accettato e considerato perfetto per quello che è. "Vi dovete vestire come vi pare" ha aggiunto Emma Marrone, sottolineando di mostrare tranquillamente anche delle gambe importanti, come sono state definite le sue da Davide Maggio.

"Siate orgogliose del vostro corpo e mostratelo per quello che è" ha aggiunto la cantante, rivolgendosi direttamente a tutte le ragazze che per commenti del genere potrebbero soffrire moltissimo.

Il messaggio importante di Emma

Emma ha voluto sottolineare che spesso le persone dimenticano che le parole hanno un peso molto importante e che le persone più fragili possono accusare in modo molto duro determinati discorsi. Ha sottolineato ancora una volta che tutto questo è molto imbarazzante e che ci teneva a lanciare questo messaggio. "Non si può stare zitti davanti al fatto che chiunque possa parlare di una persona in modo scorretto" ha dichiarato Emma. Davide Maggio ha voluto difendersi specificando che la sua era una critica al look della cantante e non al suo aspetto fisico.