Nella 44^ puntata del GFVip, in onda giovedì 24 febbraio su Canale 5, Katia Ricciarelli è stata eliminata per mano del televoto. Dopo avere ripercorso i momenti più belli della cantante lirica vissuti nella casa di Cinecittà, Signorini si è dissociato pubblicamente da alcune frasi pubblicate sui social da Clarissa Selassié.

L'accaduto

Tra le sorelle Selassié e Katia Ricciarelli la convivenza "forzata" è sempre stata caratterizzata da alti e bassi. Clarissa Selassié, dopo essere stata eliminata dal GFVip, è tornata attivissima sui social e ha continuato a seguire le vicende degli ex coinquilini.

In settimana, la Principessa ha pubblicato, su Instagram, alcuni post in cui sperava nell'uscita di Katia visto che si trovava al televoto: "Vaf...., una clown". La diretta interessata ha anche scritto: "Esci, brutta strega".

Al momento dell'eliminazione di Ricciarelli, la 19enne ha esultato sul proprio account: "Godo, alla faccia tua razzista". Il riferimento è per alcune frasi infelici pronunciate dalla soprano ai danni di Lulù Selassié.

Signorini furioso

Come di consueto, i "vipponi" eliminati in puntata arrivano in studio per ripercorrere i momenti più belli vissuto nella casa del GFVip. Al termine della chiacchierata con Katia Ricciarelli, Signorini ha mandato in onda un post pubblicato da Clarissa Selassié: "Voglio far capire che certe maleducazioni non si possono tollerare".

Il conduttore del Reality Show ha precisato di essere stato il primo a volere nel cast le sorelle Selassié, ma di fronte a certe cattiverie non si può passare sopra. Il diretto interessato ha fatto sapere che certe manifestazioni di maleducazione in pubblico non può assolutamente accettarle.

Katia Ricciarelli in replica ha sparato a zero su Clarissa: "Povertà di cervello, non ha intelletto".

Inoltre, la soprano ha sostenuto che ormai tutti hanno imparato a conoscere chi è la più piccola delle sorelle Selassié.

Lo sfogo dell'ex gieffina

Dopo essere stata rimproverata in diretta, Clarissa Selassié è intervenuta su Instagram. La diretta interessata ha voluto fare una precisazione sui suoi sfoghi: "Provano a strumentalizzare la mia immagine e la mia persona".

La 19enne ha spiegato che il suo era solamente un pensiero pubblico. Inoltre, l'ex gieffina ha rivelato che non permetterà a nessuno di strumentalizzare i suoi pensieri.

Clarissa ha tagliato corto: "È imbarazzante". La sorella minore di Jessica e Lulù Selassié ha sostenuto che il suo pensiero è condiviso da moltissime persone che seguono il reality show. Infine, la giovane ha ribadito di non voler cambiare minimamente idea su Katia Ricciarelli.