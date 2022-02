Tantissime le novità nelle nuove puntate settimanali Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 da lunedì 7 a venerdì 11 marzo 2022. Le anticipazioni degli episodi in prima visione assoluta si concentrano su Maria, che torna da Roma dopo aver affrontato Rocco. La verità fa molto male e la giovane Puglisi non ha intenzione di condividerla con nessuno. Nel frattempo, Vittorio cerca una soluzione per non farsi intimidire da Dante e dai suoi ricatti e sfrutta il potente mezzo televisivo per metterlo in cattiva luce. Gloria vivrà uno dei momenti più difficili della sua vita, dopo che avrà scoperto che Stefania è scappata senza lasciare alcuna traccia.

Stefania sospetta di Ezio e Gloria: Il Paradiso delle signore 6 nuove anticipazioni

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni delle puntate settimanali Il Paradiso delle Signore vedono Vittorio al centro della scena, deciso a dare una lezione a Dante e acquisire nuovo potere. Romagnoli sta agendo spietatamente anche in amore, facendo credere a Beatrice di essere innamorato. In realtà, vuole solo vendicarsi di Vittorio.

Conti riesce a ottenere uno spazio televisivo e a ingaggiare una delle Signorine Buonasera per presentare la nuova collezione. Una mossa che farà rodere di rabbia Dante.

Nel frattempo, Maria torna da Milano ma fa credere ad Agnese e alle sue amiche che tutto vada bene e che Rocco voglia ancora sposarla.

Stefania è convinta che Ezio abbia un'altra donna e tutti i suoi sospetti si concentrano su Gloria, facendole cadere l'immagine perfetta che aveva su di lei.

Maria confessa la verità su Rocco

Continuando con le ultime anticipazioni Il Paradiso delle signore, Ezio e Gloria si troveranno in grande difficoltà, consapevoli che il loro segreto è a rischio.

Peccato che Stefania abbia travisato come stiano realmente le cose. La bella Moreau è disperata e potrebbe prendere una drastica decisione pur di non far soffrire la figlia.

Maria, stanca di tenersi un peso così grande nel cuore, si fa coraggio e confida a Irene la verità: Rocco l'ha lasciata-.

Delusione anche per Vittorio, che viene a sapere del fatto che la Signorina Buonasera non sarà disponibile a presentare la sfilata.

Stefania intercetta la lettera di Gloria, anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Quando tutto sembra perduto, Dante trova una soluzione per la presentazione della nuova collezione, stupendo Vittorio e Umberto.

Occhio a Stefania, che viene in possesso di una lettera di Gloria nella quale è scritto che è sua madre. Visibilmente scossa, si rifugia dalle sue amiche Veneri, per poi decidere di scappare.

Gloria è in ansia e teme che la figlia possa fare un gesto sconsiderato e si mette così alla sua ricerca.