Cosa facevano insieme nella città dei fiori Sanremo Giorgio Manetti e Marialaura De Vitis? La risposta a questa domanda che sta infiammando il Gossip non c'è ancora ma i fatti parlano chiaro. Novella 2000 ha pizzicato l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne e la ex fidanzata di Paolo Brosio insieme a Sanremo: durante la settimana del Festival, i due sono stati in riviera per partecipare a diversi eventi e anzi, sarebbero arrivati insieme alla festa del settimanale diretto da Alessi. Pare che per i presenti non vi siano dubbi al riguardo: sebbene sia prematuro parlare di 'nuova coppia' pare che tra Giorgio e Marialaura la complicità fosse palpabile.

Manetti pizzicato a Sanremo in dolce compagnia

Che Marialaura non abbia paura della differenza d'età nelle relazioni è un dato di fatto: l'influencer di 23 anni è stata legata sentimentalmente per un anno a Paolo Brosio, 65 anni. I due apparivano molto affiatati e più di una volta sono stati ospiti dei salotti televisivi di Barbara d'Urso fino a che la scorsa estate, a detta di entrambi, l'amore si è esaurito. Paolo ha interrotto ogni rapporto con Marialaura che nel frattempo si è data da fare con la sua attività di influencer e ha avuto una breve relazione con il rapper Lollo G, oggi chiusa.

Ma adesso la De Vitis potrebbe non essere più single: la ragazza è stata pizzicata con il 'gabbiano' più famoso del piccolo schermo, ossia Giorgio Manetti, anche lui di anni 65.

L'ex volto noto del trono over, dopo una frequentazione amorosa con Gemma Galgani, tuttora alla corte di Maria De Filippi, lasciò il dating show perché non si sentiva più a suo agio. Successivamente, per diversi anni, il fiorentino ha avuto una relazione con Caterina, una bellissima donna che faceva parte delle sue conoscenze da tempo.

Anche questa storia si è purtroppo interrotta. Che Manetti abbai trovato la felicità accanto alla giovanissima Marialaura?

Complicità e sintonia tra Giorgio e Marialaura

I due si sono presentati insieme al party di Novella 2000 e i presenti hanno notato che Marialaura non ha avuto occhi che per Giorgio, tanto da far parlare di una notevole sintonia.

Che tra Giorgio e la De Vitis sia scoppiata la passione? 'Presto per dirlo, ma non per pensarlo', secondo il settimanale. Eppure si vociferava di un ritorno di Manetti a Uomini e Donne, ma la giovane influencer potrebbe adesso portare il fiorentino a scegliere altre strade.

Se il flirt fosse confermato, come prenderebbe Gemma, la quale è stata di recente aspramente criticata dal suo ex per i comportamenti tenuti in trasmissione, la novità? Di certo non perderebbe l'occasione per ricambiare pan per focaccia criticando le scelte dell'ex cavaliere, ma proprio come sostenuto dal giornale di gossip è ancora troppo presto per dirlo.