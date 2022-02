Miriana Trevisan non nasconde la sua antipatia nei confronti di Soleil Sorge al GF Vip. La showgirl si è trovata più volte sul piede di guerra con l'ex protagonista di Uomini e donne e, in vista dell'avvicinarsi del gran finale di questa sesta edizione del reality show Mediaset, sembra disposta a giocarsi al meglio le sue carte, per far fuori la "rivale".

La finalissima del GF Vip è ormai alle porte e da questa settimana non ci saranno più immuni al televoto, motivo per il quale Soleil rischia seriamente di prendere un mucchio di nomination dagli altri concorrenti e finire così tra i candidati per l'eliminazione dal gioco.

Niente più immuni al televoto del GF Vip: Soleil a rischio

Nel dettaglio, in vista della prossima puntata serale del GF Vip prevista lunedì 14 febbraio, cambieranno un po' di regole e se fino alla scorsa settimana vi era una lista di concorrenti immuni, ossia che non potevano essere mandati al televoto eliminatorio, da questa volta cambierà tutto.

Il GF Vip ha fatto sapere che tutti saranno a rischio televoto e quindi che nessuno potrà essere più immune.

Un "duro colpo" in primis per Soleil Sorge e Katia Ricciarelli che, nel corso di questi mesi, sono state le due concorrenti che hanno goduto nella maggior parte delle volte di questo privilegio dell'immunità.

Miriana Trevisan vuole far fuori Soleil Sorge dal GF Vip

Sta di fatto che, Soleil Sorge, essendo la concorrente meno amata dal resto del gruppo di concorrenti che popolano la casa del GF Vip, in vista della prossima nomination rischia di fare incetta di voti.

A tal proposito, ad aizzare i concorrenti contro Soleil ci ha pensato Miriana Trevisan, la quale ha ricordato ai suoi compagni di gioco che da questa settimana, l'ex protagonista di Uomini e donne è nominabile da tutti, motivo per il quale intende farla finire al televoto eliminatorio.

"Non ci saranno più immuni dalla prossima volta, almeno questo. Non ci saranno più immuni, così la becchiamo", ha esclamato Miriana parlando di Soleil e facendo riferimento al fatto che intende fare in modo che finisca al televoto.

Soleil a rischio per le prossime puntate del Grande Fratello Vip 6

Insomma Soleil Sorge rischia seriamente di essere una delle concorrenti bersagliate di questo finale della sesta stagione del Grande Fratello Vip.

Ma quale sarà il responso del pubblico da casa? Continuerà a premiarla, malgrado qualche scivolone di troppo, oppure la faranno fuori prima della finalissima?

Il colpo di scena per Soleil è arrivato già qualche settimana fa, quando al televoto contro Delia Duran, non è risultata la preferita della settimana ed è stata sonoramente sconfitta dalla moglie di Alex Belli.