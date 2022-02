Continua a far discutere il "triangolo" Alex-Delia-Soleil. Anche se l'attore è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip per riconquistare la moglie, l'influencer italo-americana non fa altro che lamentare la mancanza di attenzioni da parte del suo amico speciale. Lo scorso 16 febbraio, dunque, Belli si è diviso tra un momento di intimità con Duran in bagno e lunghi abbracci ad una Sorge in lacrime per la fine che ha fatto il loro rapporto di forte complicità.

Aggiornamenti dal Grande Fratello Vip 6

A ridosso di una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alex ha regalato vari colpi di scena ai telespettatori.

Anche se è rientrato nella casa da pochi giorni, l'uomo ha già smosso gli equilibri che i concorrenti hanno faticato a raggiungere nei mesi scorsi, in primis quelli delle "sue donne".

Dopo un paio di chiarimenti forti e dai toni accesi, l'attore è riuscito a chiarire con Delia: la coppia si è riunita dopo un lungo periodo di incomprensioni, e l'ha fatto con baci appassionati che le telecamere del reality-show hanno prontamente ripreso e mandato in onda.

Il riavvicinamento tra Belli e Duran ha monopolizzato la diretta del format su Mediaset Extra, tant'è che sono stati trasmessi anche i momenti che i due hanno vissuto lontano dal gruppo nella zona della casa ribattezzata "stiva".

Lo sfogo dell'influencer del Grande Fratello Vip

Gli spettatori più attenti, inoltre, non si sono lasciati sfuggire le confidenze che Delia ha fatto all'orecchio del marito dopo che si sono baciati con passione nella stiva. La finalista del Grande Fratello Vip, infatti, pare abbia sussurrato alla propria dolce metà che ha voglia di vivere momenti di intimità con lui, quelli dei quali sente una forte mancanza.

Nel pomeriggio di mercoledì 16 febbraio, dunque, Alex e la modella sono stati ripresi dalle telecamere mentre entravano insieme in bagno. Duran ha raggiunto l'attore in una zona della casa che solitamente non è monitorata dalle telecamere (ci sono ma quello che accade dentro non viene mostrato al pubblico per rispetto della privacy dei concorrenti).

Chi ha visto questa scena in diretta, racconta che i due non avrebbero parlato seppur dotati di microfono: la conclusione alla quale sono arrivati molti fan, è che i piccioncini potrebbero essersi scambiati roventi effusioni sapendo di non essere inquadrati.

Le parole della giovane protagonista del Grande Fratello Vip

Dopo essersi appartato con Delia nel bagno della stiva, Alex ha raggiunto il gruppo per il resto della serata.

L'uomo si è accorto che Soleil non era di buon umore e le ha chiesto il motivo: di fronte alla domanda dell'amico, la giovane è crollata e si è lasciata andare ad uno sfogo che ha catturato l'attenzione di tutti gli spettatori del Grande Fratello Vip.

"Sono delusa da tutto.

Il rapporto che avevamo era l'unica cosa che mi faceva stare bene, e ora che non possiamo più averlo mi sento giù", ha esordito Sorge nel raccontare a Belli come mai non sta reagendo bene al suo ritorno tra le mura di Cinecittà.

L'italo-americana ha proseguito dicendo: "Non sei qui per me ma per recuperare con tua moglie. Sei qui ma non ti vedo mai".

"Non parliamo mai, mi manca ridere e giocare con te. Mi sento come quando la mamma non fa venire a casa l'amichetto per giocare", ha concluso l'influencer in lacrime ma con una battuta che ha strappato un sorriso anche al protagonista indiscusso della sesta edizione del reality Mediaset.

Giovedì 17 febbraio, il triangolo Alex-Delia-Soleil sarà ancora al centro della puntata che Alfonso Signorini condurrà, quella durante la quale sarà eletta la seconda finalista di quest'anno.