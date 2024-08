A settembre andrà in onda una nuova edizione di Temptation Island, ma sui social è già stato pubblicato il promo che conferma il ritorno del reality show dopo l'estate. Anche se non si sa ancora nulla sulle coppie che intraprenderanno il viaggio nei sentimenti, tanti fan si dicono impazienti di assistere alle puntate inedite e al racconto che il conduttore Filippo Bisciglia farà di quello che accadrà nei villaggi durante le registrazioni.

Conto alla rovescia per la nuova stagione

Nel periodo in cui i fan di Temptation Island stanno ancora commentando le vacanze di Martina, Raul e Lino, sui social network è stato pubblicato il primo promo della prossima edizione del reality show.

Sul web è stato caricato il video che conferma il ritorno della trasmissione a settembre, con un cast del tutto rinnovato rispetto a quello che ha contribuito al grande successo dell'ultima stagione.

"Un nuovo viaggio nei sentimenti sta per arrivare e le coppie sono pronte a partire per mettere alla prova il loro amore", si legge su tutti i profili social del programma.

Un nuovo viaggio nei sentimenti sta per arrivare e nuove coppie sono pronte a partire per mettere alla prova il loro amore... #TemptationIsland torna a Settembre su Canale 5 🔥🌴 https://t.co/7UeXmADCjF — Temptation Island (@TemptationITA) August 5, 2024

Le registrazioni delle puntate dovrebbero iniziare tra qualche settimana, mentre per conoscere i protagonisti si dovrà attendere la fine dell'estate.

Le opinioni degli spettatori

Il promo che è stato pubblicato su tutti i profili social di Temptation Island ha reso felici i fan, gli stessi che hanno commentato l'imminente ritorno in onda della trasmissione.

"Non vediamo l'ora", "Già sto davanti al televisore", "Mi devo ancora riprendere da quella di prima", "Fate bene i casting questa volta", "Ne vedremo delle belle", "Siamo carichi", "Adoro, fatene una anche a gennaio", "Il mio programma preferito", si legge sotto al video che è stato postato su Instagram.

I telespettatori hanno esultato anche per la presenza di Filippo Bisciglia alla conduzione della nuova stagione, anche perché lui è il vero veterano del format e gran parte del pubblico non si immagina il reality senza di lui.

Incertezze sulla presenza di vip nel cast

Temptation Island dovrebbe tornare in onda nella seconda metà di settembre, ma per ora non c'è ancora una data ufficiale per la prima puntata, così come non si sa molto sul cast che la redazione metterà su per cercare di bissare il successo della stagione che si è conclusa lo scorso 25 luglio.

Si è vociferato della possibile partecipazione di coppie vip (magari composte da personaggi di Uomini e donne come Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza del trono over), ma al momento non ci sono né conferme né smentite a riguardo.