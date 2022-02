Ieri, 17 febbraio 2022, è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. La puntata di ieri ha visto Lulù diventare la seconda finalista di questa edizione, lo scontro tra le Princess, Nathaly e Delia, chiarimenti sul triangolo amoroso e infine, il confronto tra Manila Nazzaro e Kabir Bedi. Durante il confronto, Signorini se l’è presa con Manila Nazzaro per la sua poca chiarezza, dandole della bugiarda.

GF Vip, Alfonso bacchetta Manila

Ormai da settimane, Kabir e Manila non riescono ad andare d’accordo, sopratutto dopo che Sandokan ha accusato Miss Italia di avere nei suoi confronti un atteggiamento diverso rispetto gli altri inquilini del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, in puntata, Manila ha ammesso di aver chiarito con il gieffino e di essere amici. Ad ogni modo, durante le nomination, Nazzaro ha nominato Kabir, suscitando così un fastidio in Signorini, il quale ha perso la pazienza e dichiarato: ”Scusami Manila, hai detto di aver chiarito con Kabir ma poi lo hai nominato. Non capisco, a sto punto non chiarire, lo nomini e basta. Non devi cadere nell’eccesso di zelo dicendo che le nomination non sono fatte per vendetta o che non è una cosa negativa, perché non è vero. Se così fosse, allora spiegami perché non nomini la tua migliore amica. Devi riconoscere che la nomination è un colpo basso!”

Tuttavia, la gieffina dinanzi a queste accuse, ha continuato ad ammettere che ormai a questo punto del gioco le nomination non sono più una funzione.

Signorini ha continuato a essere furioso e ha sbottato una volta per tutte dicendo a Manila: ”Questa roba di te, mi fa davvero incavolare, idem quando vi ho beccato che sparlavate della Ricciarelli e mi vieni a dire che non è vero, che ho capito male. Poi rimandai in onda il filmato e allora arrivò la tua ammissione. Sei una bugiarda.

Se smentisci questo, sei bugiarda, punto. A me questo modo tuo di fare, non mi piace per niente, e so che non dovrei dirlo in quanto conduttore del Grande Fratello”.

Sentendo queste parole, Manila è rimasta amareggiata, ma non ha replicato nient’altro.

GF Vip, Manila si sfoga con Delia

Dopo i continui attacchi di Kabir, Manila si è lasciata andare a uno sfogo in camera, insieme a Delia Duran.

L’attore ha ammesso che Nazzaro non gli ha preparato da mangiare, facendola sentire nuovamente in colpa e Manila si è giustificata durante lo sfogo dicendo: ”Non ho nulla contro di lui” e Delia ha sentenziato dicendo: ”Devi essere rispettata per tutto quello che hai fatto in questa casa”. L’ex Miss Italia è scoppiata in lacrime, e ammesso ciò che di questa storia l’ha più ferita: ”Ha aperto in me una crepa, lui non sa niente di me ma ha utilizzato una parola come disperata, per una mamma che ha combattuto per i suoi figli”.

Nazzaro però ha avuto da ridire anche su Soleil: ”Lei ha iniziato ad attaccarmi senza ritegno, non ha mai avuto pietà per nessuno, fa sempre la vittima. Io conosco la disperazione e non è un gioco. Non permetto a nessuno di attaccarmi e usare certe parole”.