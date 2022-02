A poche settimane dalla finale del Grande Fratello Vip, Alex Belli continua a far parlare di sé. Entrato nuovamente in casa per dare prova dei suoi sentimenti a sua moglie Delia Duran e fare chiarezza sulla sua posizione con la sua amica speciale Soleil Sorge, Belli in queste ore sta dimostrando segni di difficoltà. L’attore è diviso tra il forte sentimento che prova per Soleil e l’amore per la sua compagna Delia Duran. Dopo essersi confrontato con entrambe, si è lasciato andare a un lungo pianto, in compagnia di Soleil.

GF Vip, Alex piange sotto le coperte con Soleil

Durante la giornata di ieri, 16 febbraio, Alex e Soleil hanno avuto un confronto al Grande Fratello Vip, dove la influencer ha ammesso di sentire l’attore molto distante da lei e di essere triste per questa situazione. Soleil ha spiegato di voler vivere con Belli la splendida amicizia vera, spontanea e sincera che era all’inizio del reality e di non voler avere un rapporto forzato. L’attore, in queste ore invece sta avendo un momento di sconforto, poiché si è reso conto di non riuscire a essere spontaneo, proprio a causa della presenza di Delia Duran, e dunque si sente obbligato a tenere un basso profilo, per dimostrare che Delia può ancora fidarsi di lui.

Tuttavia, dopo aver visto Soleil in lacrime per questa situazione, anche Belli si è lasciato andare all’emozione, cercando il conforto tra le braccia della influencer. In lacrime, l’attore ha confessato: ”Per come abbiamo vissuto noi, questo rapporto ti deve dare tantissimo, perché tu dai tantissimo qui. Io in questo momento mi sento veramente vuoto.

Noi siamo tipo delle centrali nucleari, tu non ti rendi conto. Voi qui dentro siete protetti, mentre io fuori mi sono ritrovato solo e vuoto”.

Sorge è rimasta ad ascoltare lo sfogo, per poi replicare: ”Tu ti sei riempito di troppe cose, non sei mai stato solo”. Alex ha continuato poi lo sfogo, dicendo delle forti parole nei confronti della sua amica speciale, Soleil: ”Grazie, perché sei l’unica voce positiva che veniva da questa casa.

Siamo sempre stati in due a cercare tante cose, siamo due matti scatenati. Ma che colpa ne abbiamo noi, ci siamo semplicemente amati”. Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per scoprire come Delia reagirà dinanzi a queste nuove dichiarazioni su Soleil.

GF Vip, anticipazioni puntata 17 febbraio 2022

Questa sera, giovedì 17 febbraio 2022, tornerà su Canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Innanzitutto si scoprirà chi tra Katia, Lulù e Soleil si aggiungerà a Delia Duran, diventando la seconda finalista di questa edizione del GF Vip. Spazio poi naturalmente al triangolo amoroso formato da Alex, Delia e Soleil; Belli, tornato in casa come ospite, in questi giorni ha creato un’altalena di umori tra Delia e Soleil. Sorpresa poi per la giovane Sophie Codegoni, la quale avrà la possibilità di incontrare il suo fratellino.