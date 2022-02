Nella casa del Grande Fratello Vip è nata una antipatia tra Jessica e Nathaly. La principessa Selassiè non riesce a tollerare più i commenti, spesso troppo a gamba tesa, di Caldonazzo, la quale non perde occasione per criticare il comportamento possessivo che Jessica ha nei confronti dello chef toscano Barù. Pare dunque che l’inimicizia tra le due donne sia sempre più vicina

GF Vip Jessica e la sua intolleranza per Nathaly

Sin da quando Barù ha messo piede al Grande Fratello Vip, Jessica ha dichiarato di provare attrazione per l’uomo e di essere interessata a lui.

Più volte, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha invece ribadito che con la giovane principessa c’è un forte rapporto di stima, amicizia e rispetto ma che non si potrà trasformare in altro. Tuttavia, Selassiè non si è mai arresa e ha sempre avvertito, seppur in modo scherzoso, di non avvicinarsi a Barù in quanto questo atteggiamento poteva provocare in lei una gelosia. Ad ogni modo, Nathaly Caldonazzo inizia ad essere stanca di questo atteggiamento possessivo di Jessica in quanto i due non sono certo fidanzati. La sorella di Lulù, invece, crede che questi continui commenti a discapito di lei siano fatti perché l’attrice prova dei sentimenti per Barù e commenta il tutto dicendo:” Non mi è piaciuto il suo sparlare di me, come si è visto nelle clip.

Nathaly ha spinto Delia a provarci con Barù quando già sapeva che mi interessava, un’amica non ti fa queste cose se sai che provi interesse per una persona. Nathaly, invece, la spingeva tantissimo”. Ad intervenire dopo lo sfogo è stata Sophie, la quale ha riportato alcune parole di Nathaly, dicendo:” Lei mi ha detto che avrebbe voluto costruire un rapporto con lui, essendo che è anche l’unica persona single, ma non l’ha fatto per rispetto a lui e ha anche ammesso che le da fastidio il modo come lo tratti, che sembra come sia tuo”.

Sentendo queste parole, Jessica è rimasta basita e ha commentato il tutto dicendo: "Con me Nathaly non ha mai parlato di queste cose. Io non la sopporto più, vuole mettere zizzania. Secondo me a lei piace e piaceva Barù, solo che quando ha visto che lui non era interessato, ha mandato avanti Delia”. Mancano sempre meno giorni alla finale, e gli animi nella casa più spiata d'Italia continuano ad essere ancora molto accesi.

GF Vip, Barù si schiera dalla parte di Jessica

Ad ogni modo Barù, dopo le vicende dell’ultima puntata, si è schiarato anche lui, prendendo una decisione tra Jessica e Delia. Durante un confessionale lo chef toscano ha dichiarato: ”Jessica mi è piaciuta molto, si è difesa molto bene e ha detto le cose giuste, non posso che essere fiero di lei. Mi piace ancora di più”. Sono bastate queste parole per creare sui social di nuovo scalpore tra i fans della coppia #JERÙ, con post del tipo:” Non vedo l’ora di scoprire che faccia farà Delia sentendo queste parole di Barù”, oppure :”Tutti muti, siamo tutti del team #JERÙ" .

Non ci resta che attendere la puntata di questa sera, 17 febbraio 2022, per scoprire come si evolverà il rapporto tra Jessica, Delia, Nathaly e Barù.