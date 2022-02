Il 24 febbraio 2022, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. L’appuntamento ha riservato colpi di scena, come un duro litigio tra Jessica, Lulù e Katia, con inclusa anche Caldonazzo accusata dalle due sorelle per aver detto nei giorni passati, delle frasi gravissime contro le due donne. Dopo il risultato del televoto, che ha visto Ricciarelli avere la peggio su Davide e Nathaly, Jessica durante le nomination sbotta e chiede alla sua famiglia di mandare due diffide una per la soprano e una per Nathaly.

GF Vip Jessica racconta le frasi razziste di Nathaly e chiede la diffida per lei e Katia

Da giorni si chiacchierava su alcune gravissime frasi pronunciate da Caldonazzo. Tuttavia, queste parole non sono state mai mandate in onda, ma alcuni concorrenti hanno addirittura ipotizzato che queste affermazioni potessero costare la squalifica alla donna dal Grande Fratello Vip. Durante il momento delle nomination, Sophie ha ritirato fuori l’argomento, giustificando di aver nominato Nathaly per aver detto delle brutte cose alle sue amiche Selassiè, riportando alcune parole dette dall'attrice:” Jessica e Lulù sono protette dagli zingari, perché sono delle zingare”. Codegoni avrebbe appreso queste parole da Alessandro, il quale ha ammesso di aver parlato con Caldonazzo che ha detto queste cose.

L’attrice ha tentato di discolparsi, ma, proprio per queste presunte frasi, anche Jessica ha deciso di nominare Nathaly dicendo: ”Ha detto cose razziste. Io invito la mia famiglia a fare una diffida contro Nathaly. Hai detto anche altre cose gravi oltre al fatto che io e mia sorella siamo protette dagli zingari. Chiedo ai miei familiari di far partire una diffida”.

Infine, dopo la puntata, il confronto è continuato, citando anche il comportamento in puntata avuto da Katia Ricciarelli, e a tal proposito la sorella Selassiè ha detto: ”Chiedo alla mia famiglia di far partire una diffida anche contro Katia Ricciarelli”.

GF Vip, Clarissa Selassié contro Katia, viene bacchettata da Alfonso

È risaputo che le sorelle Selassiè non hanno mai avuto un buon rapporto con la soprano Ricciarelli.

Quando Clarissa ha appreso l’eliminazione di Katia, ha pubblicato alcuni post su Instagram dove l'ha chiamata brutta strega, oppure dove diceva che si sarebbe ricordata di questa data e di festeggiare questo evento. Questi post sono stati poi mostrati in diretta al Grande Fratello Vip a Signorini, il quale ha immediatamente difeso la soprano, dicendo: ”Questi gesti non mi piacciono e non si può scherzare, è maleducazione. Io voglio bene a Clarissa e lo sa che l’ho voluta fortemente in casa insieme alle sue sorelle, ma questa maleducazione non l’accetto”. Katia invece si è limitata a ridere dicendo: ”Adoro questa povertà intellettuale”. Sentendosi tirata in ballo, la principessa ha poi risposto dicendo: ”Certe cose da oggi non posso più dirle in modo pubblico, perché provano a strumentalizzare la mia persona. Non lo permetto più e il mio pensiero rimane lo stesso, così come quello di tanti che la pensano come me”.