Sono tantissimi i fan che attendono l'appuntamento di lunedì 28 febbraio 2022 con Il Paradiso delle Signore. Stando alle anticipazioni diffuse, non mancheranno le sorprese e ci saranno momenti davvero molto emozionanti per chi segue con attenzione le vicende del grande magazzino milanese. Umberto cederà al ricatto di Dante e pur di riavere la lettera incriminata che potrebbe incastrare lui ed Adelaide per la morte di Ravasi, venderà delle quote del Paradiso a Romagnoli. Nel frattempo, Vittorio continuerà ad essere geloso per la vicinanza tra Beatrice e Dante.

Quest'ultimo sarà sempre più deciso di colpire il commendatore e il direttore del grande magazzino. Ezio, invece, fermerà Gloria, convinta a dire tutta la verità alla figlia.

Ezio ferma Gloria

Nel corso della 116^ puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa su Rai1 lunedì 28 febbraio 2022, Gloria continuerà a pensare a quanto accaduto con Gemma. Dopo aver scoperto che è stata lei a scrivere la lettera incriminata, la capo commessa del grande magazzini riterrà che la cosa migliore da fare sarà quella di confessare tutta la verità a Stefania. Tuttavia, la signorina Moreau ne parlerà con l'ex marito, ma Ezio non sarà per niente d'accordo. Nel frattempo in atelier, Stefania, Dora e Irene non sapranno come gestire la situazione riguardo a quanto scoperto su Rocco.

Sarà meglio rivelare a Maria che il suo futuro marito ha un'altra donna?. A fermare le ragazze sarà Agnese: la sarta non vorrà per il momento far soffrire la sua collega e fino all'ultimo spererà che il nipote si convinca a tornare per affrontare di persona questa faccenda delicata.

Tina e Sandro fanno pace

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la messa in onda di lunedì 28/2, rivelano che, nonostante l'affetto che prova nei confronti della cantante, Vittorio sarà felice che Tina e Sandro si siano riappacificati.

Per il direttore del grande magazzino è importante salvare il matrimonio. Conti, però, non riuscirà ancora a metabolizzare il flirt, sempre crescente, tra Beatrice e Dante. L'ex amante di Marta non si smentirà: farà la corte alla mamma di Pietro e Serena, con lo scopo di colpire nuovamente Vittorio. Tuttavia, la strategia di Romagnoli risulterà essere molto efficace perché Guarnieri cederà al suo ricatto.

In cambio della lettera di confessione, momentaneamente nelle mani di Dante, Umberto venderà all'imprenditore americano le quote del Paradiso. Prima di rischiare che salti fuori la complicità di Adelaide sulla morte di Achille, il commendatore si assicurerà che la contessa non dovrà sapere nulla dell'accordo preso con Romagnoli.