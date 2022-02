Nelle ultime ore si è parlato molto di una frase incriminata pronunciata da Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip. Gli altri concorrenti hanno parlato di parole davvero molto gravi, che potrebbero costare la squalifica alla donna. Nessuno, però, ha svelato quello che ha detto la concorrente. Manila Nazzaro ha scoperto la frase da squalifica pronunciata dalla donna, ma la Caldonazzo ha sottolineato che le hanno chiesto di non parlarne.

Il commento di Nathaly Caldonazzo

Il mistero della frase da squalifica pronunciata da Nathaly Caldonazzo sta appassionando i telespettatori, che con grande attenzione stanno cercando di capire cosa ha detto la concorrente.

Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan ne hanno parlato tra di loro, ma l'argomento è stato toccato anche da Manila Nazzaro, che avrebbe scoperto quello che ha detto Nathaly con precisione. "Ho saputo questa cosa" ha dichiarato Manila, spiegando che gli altri concorrenti ne stavano parlando. Antonio Medugno ha subito difeso Nathaly, con cui ha un bellissimo rapporto, chiedendo per quale motivo gli altri inquilini "ci sguazzano" in quel modo. La Caldonazzo ha apprezzato molto di essere difesa dal ragazzo, ma ha chiesto di non parlare più di questo argomento. "Mi hanno chiesto di non...", ha dichiarato Nathaly, facendo intendere che le è stato detto di non parlarne più.

Le gravi frasi pronunciate al GF Vip

I telespettatori non sono ancora riusciti a capire cosa ha detto Nathaly Caldonazzo di così grave da rischiare un'ipotetica squalifica dal reality show. Ogni volta che uno dei concorrenti parla di questo argomento, la regia stacca l'inquadratura e non permette al pubblico di capire quello che sta accadendo nella casa.

Non è chiaro al momento se il Grande Fratello si è reso conto che quelle frasi sono state dette in un momento di forte rabbia ed esasperazione e quindi le vuole ignorare, oppure se non vuole che nessuno ne parli perché sarà un argomento trattato durante la prossima diretta, che andrà in onda questa sera, giovedì 24 febbraio.

Nathaly ha spiegato che la sua speranza è che il suo sfogo non venga trasmesso in diretta e che venga completamente censurato dalla produzione, visto che è stato un momento di grande tensione e grande rabbia, in cui non ha ragionato su quello che stava dicendo.

Nathaly Caldonazzo: 'Una caduta di stile'

Nathaly Caldonazzo è consapevole di aver sbagliato e di aver pronunciato frasi esagerate, che potrebbero costarle la squalifica. Per il momento le è stato comunicato che non deve parlare di questa situazione, ma lei ha voluto lo stesso commentare quanto accaduto, senza dire palesemente quello che ha detto. La donna ha spiegato di aver perso il controllo. "Mi auguro che non si senta tutto quello che ho detto" ha sottolineando, ammettendo di aver esagerato in modo molto significativo.

"Ho davvero esagerato" ha aggiunto, spiegando di aver perso la pazienza, rendendosi conto che è stata "una caduta di stile" importante. La donna spera che non venga trasmesso in diretta questo suo sfogo.