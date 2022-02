Le vicende di Alex Belli e Delia Duran continuano a tenere banco all'interno della casa del GF Vip 6. In queste ultime ore, i due protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del reality show, sono stati protagonisti di diversi momenti a base di effusioni, coccole e anche confronti accesi.

Un modo di fare che ha destato non pochi sospetti da parte dei fan social che seguono il Grande Fratello Vip e, in queste ore, anche la regia del reality show si è divertita a prendere in giro e a sbeffeggiare la coppia più chiacchierata di questa edizione.

Ritorna il sereno tra Alex e Delia al GF Vip: baci e coccole nella casa di Cinecittà

Nel dettaglio, dopo una serie di confronti infuocati, Alex e Delia sembrano aver trovato la quadra del loro rapporto all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

I due hanno scelto di darsi una seconda chance e quindi di riprendere in mano le redini del loro rapporto per cercare di costruire nuovamente quello che in parte avevano rotto dopo la vicinanza sospetta tra Soleil e Alex.

L'attore ha messo da parte la sua amicizia speciale con l'ex star di Uomini e donne per concentrarsi solo ed esclusivamente su sua moglie e cercare così di riconquistarla di nuovo.

I due si sono lasciati andare anche a dei momenti di passione e intimità all'interno della casa del GF Vip e non sono mancati neppure i baci appassionati.

La regia del Grande Fratello Vip prende in giro Alex e Delia

Proprio in queste ultime ore, Alex e Delia si sono scambiati un nuovo bacio in camera da letto: tuttavia a destare attenzione non è stato tanto il gesto della coppia bensì la reazione della regia del reality show Mediaset.

Chi in quel momento si trovava in regia ed assisteva alla scena del bacio tra Alex e sua moglie, non si è fatto problemi a prendere in giro la coppia.

In che modo? Nel momento in cui andavano in onda le immagini del bacio tra Alex e sua moglie, ecco che è apparsa l'immagine di Francesca Cipriani con viso perplesso, quasi a domandarsi "ma cosa sta accadendo?".

La coppia del GF Vip viene sbeffeggiata dalla regia: 'compare' Francesca Cipriani (Video GF Vip)

Trattasi di una immagine presente su uno dei cuscini che sono all'interno della casa del GF Vip: un modo ironico per sbeffeggiare la coppia di questa sesta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, che ha tenuto in mano le redini della trasmissione Mediaset.

Intanto, con l'avvicinarsi del gran finale di questo GF Vip, Delia Duran ha già conquistato il suo accesso sicuro all'ultima puntata.

La moglie di Belli, per volere del pubblico da casa, è stata proclamata prima finalista di questa edizione battendo al televoto la sua rivale Soleil Sorge.