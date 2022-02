È tornato al GF Vip ed ha lasciato subito il segno. Alex Belli ha varcato nuovamente la porta rossa nel corso della puntata del 14 febbraio per trascorrere qualche giorno nella casa più spiata dagli italiani come ospite con l’obiettivo di riconquistare Delia Duran e far chiarezza sulla sua ‘amicizia artistica’ con Soleil Sorge. L’attore non ha perso tempo e si è subito confrontato con la venezuelana che in un primo momento sembrava intenzionata a mantenere le distanze dal 39enne.

Quest’ultimo ha ribadito di aver fatto la sua scelta quando a dicembre ha lasciato il reality per tornare a casa con lei pur ammettendo di aver avuto una ‘sbandata’ per l’italo americana.

Tra una discussione e l’altra la coppia si è gradualmente riavvicinata e, dopo un confronto in sauna, Alex e Delia hanno trascorso una notte infuocata in stiva tra coccole e baci passionali.

Alex torna nella casa del GF Vip e prova a riconquistare Delia

Alex Belli è rientrato nella casa del GF Vip con l’obiettivo di dimostrare a Delia Duran di essere ancora innamorato di lei e superare le incomprensioni nate dal suo avvicinamento a Soleil Sorge. Da quando ha varcato la porta rossa la modella, prima finalista del reality, ha più volte affermato di voler voltare pagina e di non aver nessuna intenzione di perdonare l’attore. Il ritorno di quest’ultimo in casa ha mandato in tilt la venezuelana: “Sono scioccata non me l’aspettavo” – ha riferito prima di iniziare una serie di confronti nel corso dei quali non sono mancati momenti di tensione.

Belli ha invitato Delia ad allontanarsi da Nathaly Caldonazzo sottolineando che non è una vera amica.

“Ti sta manipolando” – ha aggiunto il 39enne precisando che non possono distruggere quello che hanno costruito in tre anni per un momento di confusione e per situazioni legate esclusivamente alle dinamiche del programma. “Dobbiamo uscire fortificati da quest’esperienza”.

Parole che hanno rassicurato la venezuelana che non ha trattenuto le lacrime prima di riabbracciare Alex. “Grazie a quest’esperienza ho capito tante cose e soprattutto ho capito te”.

L'attore ribadisce i suoi sentimenti per la modella venezuelana, baci infuocati dopo le tensioni

Un rapporto altalenante quello tra Alex Belli e Delia Duran.

Nel giro di poche ore si è passati da teneri abbracci ad infuocati faccia a faccia, con la venezuelana che ha ricordato spesso al compagno di averla fatta stare male e che prima di concedergli una nuova chance vorrebbe avere ancora un po’ di tempo per riflettere da sola.

Dall’altra parte l’attore l’ha invitata a scacciare via certi pensieri: “Sfruttiamo questo tempo che trascorreremo qui insieme, abbiamo l’opportunità di riagganciarci” – ha affermato il 39enne. Belli e la modella hanno trascorso molto tempo insieme e, dopo essersi confrontati nuovamente in sauna, si sono appartati in stiva dove si sono scambiati tenerezze e baci passionali nel cuore della notte.