Quando mancano pochi giorni al ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip, i concorrenti sono stati informati di tutto da urla esterne. Mentre alcuni vipponi si trovavano in giardino, qualcuno si è appostato fuori dalla casa ed ha detto che l'attore sta per rientrare per un periodo limitato. Se Soleil, Alessandro e Delia non si sono stupiti, Lulù si è esposta per protestare per l'ennesima opportunità che la produzione sta dando all'ex inquilino che è stato squalificato dal gioco due mesi fa.

Aggiornamenti sul Grande Fratello Vip

Lunedì 14 febbraio accadrà qualcosa di piuttosto inedito: un concorrente che è stato squalificato, tornerà nella casa del Grande Fratello Vip per rimanerci.

La notizia del rientro di Alex tra le mura di Cinecittà circola da giorni sul web ma da oggi, giovedì 10 febbraio, anche i vipponi reclusi ne sono a conoscenza. Nel pomeriggio, infatti, qualcuno si è appostato fuori dal giardino dell'abitazione più spiata d'Italia ed ha informato gli inquilini che presto Belli tornerà a vivere con loro. Nei video che sta facendo il giro dei social network, si vede Delia un po' perplessa e gli altri presenti cercare di cambiare argomento. Questa informazione ha raggiunto le orecchie di tutti i protagonisti della sesta edizione del reality Mediaset, gli stessi che l'hanno commentata in modi diversi e a tratti spiazzanti.

I pareri dei protagonisti del Grande Fratello Vip

Se Delia ha preferito non dire nulla in merito all'informazione che è arrivata dall'esterno su Alex, Soleil si è avvicinata a un compagno d'avventura e gli ha detto che era a conoscenza del ritorno di Belli da tempo. Sarebbe stato proprio l'attore a rivelare all'amica speciale che presto avrebbe rimesso piede nella casa del Grande Fratello Vip nonostante la squalifica nella quale è incappato a metà dicembre.

Anche Alessandro Basciano ha confidato ai coinquilini di sapere da un po' che l'ex "collega" si sarebbe fatto vivo tra le mura di Cinecittà, e a "spifferargli" tutto sarebbe stato Gianluca Costantino. Gli altri concorrenti non si sono ancora esposti su questa vicenda che sta creando parecchio scalpore soprattutto fuori dalla casa.

Aldo Montano ha già definito tutto questo una situazione stomachevole e assurda, un qualcosa a cui lui non avrebbe mai assistito se fosse rimasto in gioco.

La principessina del Grande Fratello Vip si espone

L'unica vippona ad aver protestato a voce alta per l'imminente ritorno di Alex nella casa è stata Lulù. In un breve video, si sente la principessina etiope commentare negativamente la possibilità che gli addetti ai lavori hanno deciso di dare all'attore squalificato dal gioco oltre due mesi fa. "Hanno detto che rientra. Non è giusto", ha esordito Selassié nel breve ma significativo sfogo che i fan del Grande Fratello Vip hanno immediatamente registrato e condiviso su Twitter. "Allora uscivamo tutti, ci facevamo il Natale con i parenti e poi rientravamo", ha tuonato la giovane trovato il consenso di moltissimi spettatori del reality-show.

Non è la prima volta che Lucrezia si espone per criticare Belli e l'eccessivo spazio che gli viene dato dagli autori da un bel po' di tempo a questa parte.

Dopo una recente diretta condotta da Alfonso Signorini, ad esempio, la ragazza ha tuonato: "Lui è stato squalificato, non dovrebbe nemmeno essere in studio. Invece lo fanno mettere addirittura in prima fila. Se fossi stata io o un altro, non ti dico che sarebbe successo". Lulù, dunque è convinta che si starebbe consumando un'ingiustizia bella e buona, come se ci fosse una disparità di trattamento tra Alex e tutti gli altri concorrenti del reality.