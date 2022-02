Prosegue l'appuntamento con Doc - Nelle tue mani, la fiction arrivata alla sua seconda stagione sulla rete ammiraglia Rai, dove ha registrato un boom di ascolti. La trama della quinta puntata che avremo modo di vedere il 17 febbraio in prima serata sui teleschermi di Rai 1 annunciano colpi di scena a non finire. In sintesi, Damiano deciderà di abbandonare Milano. Gabriel Kidane, invece, sarà sempre più dilaniato da alcuni pensieri che gli turbano l'esistenza.

Anticipazioni Doc - Nelle tue mani, puntata 17 febbraio: Gabriel dilaniato dai alcuni pensieri

Le anticipazioni di Doc - Nelle tue mani, riguardanti la quinta puntata che i fan avranno modo di vedere giovedì 17 febbraio dalle ore 21:20 in prima visione su Rai 1, annunciano che nel primo episodio della serata intitolato "Streghe", una paziente giungerà la policlinico ambrosiano per essere curata da Andrea e dal suo staff. A tal proposito, Fanti dovrà combattere con i pregiudizi dell'intero ospedale. Ben presto, si scoprirà che la persona bisognosa di cure non è altro che una donna accusata di aver cercato di uccidere la propria figlia. Fortunatamente Andrea non terrà conto dei trascorsi della donna, tanto da pensare unicamente a salvare la sua vita.

I colleghi, a questo punto, capiranno di dover agire secondo i principi fondati della loro professione.

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati sul dottor Kidane, che penserà di abbandonare la città nonostante avesse pensato di rimandare la partenza. Gabriel (Alberto Malanchino) sarà dilaniato da alcuni pensieri che gli turberanno l'esistenza.

Damiano, invece, scoprirà una cosa sorprendente su Andrea e sull'intera squadra al servizio del policlinico. Per questo motivo, l'uomo dovrà decidere da che parte stare.

Damiano decide di abbandonare Milano

Nel secondo episodio di Doc dal titolo "Padri", Riccardo deciderà di portare la sua fidanzata Alba a fare una gita. Purtroppo il viaggio dei due personaggi lontano dal capoluogo lombardo non avrà il risultato sperato.

Allo stesso tempo, Damiano (Marco Rossetti) deciderà di abbandonare Milano per tornare a Roma per colpa dei problemi causati da suo padre. Umberto, a questo punto, si offrirà di dargli una mano in cambio di qualcosa.

Il rapporto tra Carolina (Beatrice Grannò) e Andrea continuerà a deteriorarsi. Infine, Fanti insieme alla sua equipe di specializzandi accoglieranno un paziente, che non avrebbero mai voluto vedere ricoverato.

In attesa di vedere questo nuovo appuntamento in televisione, si ricorda che la fiction con l'attore Luca Argentero è in onda ogni giovedì in prime time sui teleschermi di Rai 1 e in replica sul canale "Rai Premium".