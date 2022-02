Ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip da meno di un mese, ma Manuel sembra voler già rientrare per amore. Nel corso di una diretta che ha fatto su Instagram qualche giorno fa, Bortuzzo ha informato i fan che intende chiedere agli autori del reality di poter fare una quarantena per avere la possibilità di riabbracciare la fidanzata. La sorpresa che ha fatto a Lulù a San Valentino, non è bastata al nuotatore, che ora si candida ad un nuovo isolamento per poter sostenere da vicino la propria dolce metà.

La richiesta dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip

Sulla scia delle sorprese che Biagio D'Anelli e Lorenzo Amoruso hanno fatto a Miriana e Manila, anche Manuel ha deciso di esporsi per fare altrettanto per l'amata Lulù.

Dopo aver fatto una sorpresa alla principessina il 14 febbraio, Bortuzzo si è concesso una chiacchierata con i fan di Instagram. Oltre a commentare il romantico incontro che ha avuto con Selassié nel giardino della casa, il nuotatore si è lasciato andare ad una richiesta che ha un po' spiazzato gli spettatori del Grande Fratello Vip.

Anche se ha lasciato spontaneamente il reality-show per motivi di salute neppure un mese fa, oggi il giovane chiede di rientrare per sostenere da vicino la dolce fidanzata.

"Per ora non sono entrato e gliel'ho voluto spiegare bene, anche se lei è lucidissima e ha capito che fuori va tutto bene", ha esordito il 22enne nello sfogo social che i siti di Gossip stanno riportando il 17 febbraio.

Il possibile ritorno del nuotatore al Grande Fratello Vip

Manuel ha spiegato ai fan perché ha scelto di regalare un orso gigante di peluche a Lulù (così che possa farle compagnia la notte) e che la lettera che le ha scritto per San Valentino presto le sarà recapitata nella casa.

"La nostra sorpresa è stata bellissima, ma oggi ho fatto un appello alla produzione", ha proseguito il ragazzo nel corso della diretta Instagram che ha fatto di recente.

Per cercare di spiazzare la fidanzata e acconsentire ad una richiesta che ha fatto non molto tempo fa davanti alle telecamere, Bortuzzo intende emulare un gesto romantico che Biagio, Lorenzo e Alex hanno fatto per le proprie compagne.

"Voglio fare la quarantena per rientrare. Spero si possa fare, sono disposto a tutto per lei", ha concluso il giovane nello sfogo social che i principali siti di gossip stanno riportando giovedì 17 febbraio.

La principessina del Grande Fratello Vip vicina alla finale

Manuel vorrebbe poter rientrare nella casa del Grande Fratello Vip esclusivamente per abbracciare Lulù e per trasmetterle la forza necessaria per portare a termine l'avventura tra le mura di Cinecittà.

Giovedì 17 febbraio, la principessina etiope potrebbe ottenere il lasciapassare per l'ultima puntata della sesta edizione del reality-show: Lucrezia, infatti, è candidata alla finale assieme a Katia e a Soleil.

Tra poche ore, sarà Alfonso Signorini a svelare il risultato del televoto aperto lunedì 14 febbraio sulla seconda concorrente che avrà la certezza di partecipare alla diretta del 14 marzo.

Stando a ciò che dicono i sondaggi web, dovrebbe essere proprio Selassié a raggiungere Delia nel cast della finalissima del format di Canale 5 che volge alla propria conclusione dopo un percorso di oltre sei mesi.

Lulù può contare su un'ampia fetta di pubblico, ovvero quei fan che fino ad ora l'hanno sostenuta in tutte le nomination e che potrebbero aiutarla a diventare una finalista del GF Vip 6.

Sono giorni che Manuel e Clarissa si espongono sui social network per chiedere ai propri sostenitori di votare a favore della giovane, ovvero di preferirla alle criticate Sorge e Ricciarelli.