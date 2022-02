Questa sera, lunedì 14 febbraio, andrà in onda la quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo in studio le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sempre pronte a esprimere le loro idee e i loro giudizi anche taglienti e senza peli sulla lingua. Tante le cose che accadranno nel corso dell'attesissima diretta. Delia Duran, eletta prima finalista di questa edizione dal pubblico da casa, si troverà di nuovo faccia a faccia con suo marito Alex Belli. L'attore infatti è pronto a far ritorno nella casa più spiata d'Italia.

Non mancheranno poi come sempre le temutissime nominations, il verdetto del televoto e nel giorno di San Valentino, una romantica sorpresa per Lulù Selassiè.

Alex Belli pronto a far ritorno nella casa del Grande Fratello Vip: tra Delia e Soleil

Terminata la quarantena prevista dalle norme anti-covid, Alex Belli questa sera riaprirà la porta rossa. L'ex attore di Centovetrine vi farà ritorno in veste di ospite e non si sa con certezza quanti giorni resterà. Certamente, non avrà apprezzato l'avvicinamento di sua moglie Delia con il nuovo arrivato Antonio Medugno. I due, negli ultimi giorni, sono apparsi sempre più vicini e complici. Riuscirà Alex a mettere definitivamente la parola fine a questa intricata vicenda sentimentale trovando un equilibrio tra Soleil Sorge e Delia?

E gli altri inquilini come prenderanno il suo ritorno nella casa? Non resta che seguire la puntata in onda questa sera per scoprirlo.

L'amore trionfa nella casa del Grande Fratello Vip: romantiche sorprese attendono i concorrenti

Nel giorno dedicato all'amore, la princess Lulù riceverà una bellissima sorpresa. Il suo fidanzato Manuel Bortuzzo arriverà nella casa per incontrarla.

Nel corso delle varie edizioni del reality sono sbocciati molti amori, alcuni anche duraturi. L'ultima freccia scagliata da Cupido nella casa ha colpito Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due sono felici, più innamorati che mai e in attesa del loro primo figlio. Questa sera saranno ospiti in studio proprio per raccontare le emozioni che stanno vivendo e che hanno vissuto insieme in questi mesi.

Tante altre romantiche sorprese poi attendono i vipponi nel giorno di San Valentino. In casa, già sono iniziati i festeggiamenti. In ultimo, ma non meno importante il televoto che decreterà chi dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. A sfidarsi sono: Antonio Medugno, Gianluca Costantino e il protagonista della serie TV di successo Sandokan, Kabir Bedi. Ci saranno poi nuove nominations e per la prima volta nessun concorrente sarà immune.