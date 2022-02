Al Grande Fratello Vip manca sempre meno alla finale e le emozioni sono ancora più amplificate. Dopo la puntata di giovedì scorso, Nathaly Caldonazzo durante le nomination, si è ritrovata in mezzo ad una discussione a seguito di alcune frasi della showgirl riportate da Sophie e Jessica. Le parole pronunciate da Caldonazzo potrebbero addirittura costare la squalifica alla donna, in quanto sono state definite razziste e molto gravi.

GF Vip, Nathaly in crisi e Delia la consola

Dopo la puntata, nella giornata di ieri, venerdì 25 febbraio 2022, la concorrente del Grande Fratello Vip, Nathaly, ha avuto un crollo emotivo e si confidata con la moglie di Belli, Delia Duran.

Caldonazzo, in lacrime ha confessato: ”Non ce la faccio, non voglio farmi vedere così. Mi fanno impazzire qui dentro, c’è una cattiveria assurda. Io so di essere forte ma ci sono dei momenti no. Io non ce la faccio, non mi va di stare qui, non me ne frega più niente di rimanere qui”. Delia, cercando di consolare la sua amica, ha detto: ”Anche io sono stanca e non ce la faccio più, c’è tanta falsità qui dentro ma tu sei forte e se ti hanno scelto per stare qui, c’è un motivo. Sei forte e il pubblico ti ha chiesto di rimanere e ci sarà un motivo. Ricorda che ti vedono i tuoi fans, ti guardano e sanno la persona che sei. Tu non sei vendicativa, non sei cattiva come ti dipingono. Anche io sono stanca di questa falsità, non mi piace.

Una Sophie che mi sorride e poi mi parla male alla spalle, è una bambina”.

Ma lo sfogo della Duran non è finito e nel tentativo di consolare Caldonazzo ha continuato a dire: ”Questa situazione è vero, ti manda alla follia perché non sai neanche con chi parlare e hai paura di esporti ed essere giudicata, o che una battuta di troppo possa far pensare male.

Non devi però sentirti sbagliata, tutti hanno sbagliato. La gente ti giudica perché sotto hanno invidia”.

Nathaly ha paura di essere squalificata

Intanto, dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo continua a provare timore per una sua eventuale squalifica. Durante le nomination, l’attrice romana è stata accusata da Sophie e Jessica di aver detto parole razziste nei confronti delle sorelle Selassiè, confermate poi da Alessandro Basciano.

Dopo la puntata, Caldonazzo parlando con Antonio ha rivelato il suo timore, dicendo: ”Lunedì secondo me tu esci e io vengo squalificata”, e Antonio invece ha replicato dicendo: ”Secondo me io uscirò dopo che faranno vedere il tuo video, non annulleranno il televoto, anche se Alfonso non vuole farli vedere”. Non ci resta che attendere la diretta di lunedì 28 febbraio 2022, per scoprire se il GF Vip adotterà provvedimenti per Nathaly.