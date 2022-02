L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 prosegue nella settimana 7-11 marzo 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della celebre soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per l'amara verità che scoprirà Stefania e che metterà nei guai sua madre Gloria costretta a confessare quel segreto che ha taciuto per tutti questi anni. Spazio poi alle vicende di Maria che, dopo il rientro in città, comincerà a raccontare bugie ai suoi cari e ai suoi amici.

Maria torna dopo l'incontro con Rocco: anticipazioni Il Paradiso 6 all'11 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 fino all'11 marzo 2022, rivelano che Maria prenderà in mano le redini del suo rapporto con Rocco.

La ragazza, dopo aver scoperto la verità sui tradimenti, deciderà di andare dal ragazzo a Roma e di affrontarlo.

Una situazione che farà preoccupare Agnese, la quale non nasconderà di essere in ansia per quello che sta accadendo tra i due, ma spererà che possa tornare il sereno.

Ebbene, a distanza di pochi giorni, Maria rimetterà di nuovo piede in città. La ragazza, pur di non svelare la verità su quello che è accaduto, comincerà a raccontare delle bugie.

Maria dice bugie sul rapporto con Rocco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 7-11 marzo 2022, rivelano che Maria racconterà di essersi chiarita con Rocco e che, insieme, hanno scelto di darsi una seconda chance.

Questa, però, non è la realtà dei fatti, dato che Rocco ha scelto di chiudere definitivamente questa relazione con la giovane venere del Paradiso.

A "smascherare" le parole di Maria saranno i suoi stessi atteggiamenti, dato che la ragazza non apparirà affatto serena. E, alla fine, Maria deciderà di confessare la verità alla sua amica Irene, dicendole apertamente che la sua relazione col ciclista è giunta al capolinea.

Stefania scopre la verità sulla mamma, Gloria nei guai: anticipazioni Il Paradiso 7-11 marzo

Occhi puntati anche su Gloria: le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino all'11 marzo 2022, rivelano che la donna si ritroverà messa nei guai per quel segreto che, assieme ad Ezio, ha custodito per tutti questi anni.

Stefania, infatti, entrerà in possesso di una lettera dove c'è scritta tutta la verità sul suo conto. La ragazza, quindi, scoprirà in questo modo di essere la figlia di Gloria Moreau.

Un vero e proprio "colpo al cuore" per Stefania che, ovviamente, non potrà prendere bene questa notizia, dato che i suoi genitori l'hanno ingannata.

Gloria proverà in tutti i modi ad avere un confronto civile con sua figlia e cercherà di farla ragionare, ma l'esito finale non sarà dei migliori e Stefania arriverà a prendere una drastica decisione.